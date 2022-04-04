Поиск
ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 12:32

Индия готова увеличить поставки нефти из РФ и расширить взаиморасчеты в нацвалютах

Индия готова увеличить поставки нефти из РФ и расширить взаиморасчеты в нацвалютах
Фото: Егор Алеев/ТАСС

Москва. 4 апреля. INTERFAX.RU - Объёмы поставок углеводородов в Индию могут быть увеличены, заявил в понедельник посол РФ в Нью-Дели Денис Алипов.

Поставки нефти с дисконтом

"Что касается поставок углеводородов, то я считаю, что вполне могут быть увеличены поставки и наше сотрудничество в этой сфере. Индийцы в этом заинтересованы, индийцы большие прагматики", - сказал он в эфире телеканала "Россия-24".

Алипов отметил, что Россия предлагает сырье с существенной скидкой, и Индии сейчас выгодно покупать углеводороды.

"Упускать такую возможность индийцы однозначно не будут", - сказал российский посол.

Он также отметил, что масштабные санкции не отразились на сотрудничестве двух стран.

Расширение взаимных расчетов в национальных валютах

Москва и Дели также намерены расширять применение механизма расчетов в национальных валютах, заявил Алипов.

"У нас уже существует, работает двусторонний механизм рублево-рупийных взаиморасчетов. Сейчас эти вопросы активно обсуждаются и прорабатываются, мы намерены расширять использование этого механизма", - отметил он.

Дипломат также сообщил, что стороны работают над созданием альтернативы системе SWIFT. "Эта работа ведется, она связана с механизмом расчетов в рублях и рупиях и уже используется", - сказал он. Алипов отметил, что у России и Индии есть собственные системы передачи финансовых сообщений и "эти системы можно сопрягать, можно использовать либо одну, либо другую".

"Я думаю, что поскольку интерес с обеих сторон проявлен, взаимодействие осуществляется, то в скором будущем мы можем получить какой-то конкретный механизм взаиморасчетов, который можно будет использовать, конкретно с использованием национальных систем обмена банковской информацией", - заявил Алипов, отметив, что "в дальнейшем можно будет уже предметно говорить и об использовании национальных платежных систем".

Ранее сообщалось, что индийские власти рассматривают предложение РФ использовать в двусторонней торговле российскую альтернативу SWIFT - Систему передачи финансовых сообщений - для расчетов в национальных валютах. Согласно предложенной схеме, рубли будут размещаться на счете в индийском банке и затем конвертироваться в рупии, и наоборот.

Индия Россия
Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости по теме

Новости
Дипломатическое противостояние

Литва выдворит российского посла

Россия приостановит действие соглашений с рядом стран Запада об упрощенной выдаче виз

Дипломатическое противостояние

Посольство Нидерландов отрицает слухи о прекращении работы в России

Президент Молдавии заявила о сложностях с полным отказом от газа из РФ

Президент Молдавии заявила о сложностях с полным отказом от газа из РФ

В Кремле отметили последствия возможного размещения ядерного оружия в Польше

Премьер Польши назвал позицию ФРГ главным препятствием для ужесточения санкций против РФ

Макрон выступил за продолжение санкционного давления на РФ

Макрон выступил за продолжение санкционного давления на РФ

США обнародовали планы по выпуску нефти из стратегического резерва в мае-июле

США обнародовали планы по выпуску нефти из стратегического резерва в мае-июле

Европа снова начала тратить газ из хранилищ из-за похолодания

Европа снова начала тратить газ из хранилищ из-за похолодания

Цены на нефть перешли к росту после рекордного падения на прошлой неделе

Подписка
Хочу получать новости:
Введите код с картинки:
Обновить код