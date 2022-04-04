Индия готова увеличить поставки нефти из РФ и расширить взаиморасчеты в нацвалютах

Фото: Егор Алеев/ТАСС

Москва. 4 апреля. INTERFAX.RU - Объёмы поставок углеводородов в Индию могут быть увеличены, заявил в понедельник посол РФ в Нью-Дели Денис Алипов.

Поставки нефти с дисконтом

"Что касается поставок углеводородов, то я считаю, что вполне могут быть увеличены поставки и наше сотрудничество в этой сфере. Индийцы в этом заинтересованы, индийцы большие прагматики", - сказал он в эфире телеканала "Россия-24".

Алипов отметил, что Россия предлагает сырье с существенной скидкой, и Индии сейчас выгодно покупать углеводороды.

"Упускать такую возможность индийцы однозначно не будут", - сказал российский посол.

Он также отметил, что масштабные санкции не отразились на сотрудничестве двух стран.

Расширение взаимных расчетов в национальных валютах

Москва и Дели также намерены расширять применение механизма расчетов в национальных валютах, заявил Алипов.

"У нас уже существует, работает двусторонний механизм рублево-рупийных взаиморасчетов. Сейчас эти вопросы активно обсуждаются и прорабатываются, мы намерены расширять использование этого механизма", - отметил он.

Дипломат также сообщил, что стороны работают над созданием альтернативы системе SWIFT. "Эта работа ведется, она связана с механизмом расчетов в рублях и рупиях и уже используется", - сказал он. Алипов отметил, что у России и Индии есть собственные системы передачи финансовых сообщений и "эти системы можно сопрягать, можно использовать либо одну, либо другую".

"Я думаю, что поскольку интерес с обеих сторон проявлен, взаимодействие осуществляется, то в скором будущем мы можем получить какой-то конкретный механизм взаиморасчетов, который можно будет использовать, конкретно с использованием национальных систем обмена банковской информацией", - заявил Алипов, отметив, что "в дальнейшем можно будет уже предметно говорить и об использовании национальных платежных систем".

Ранее сообщалось, что индийские власти рассматривают предложение РФ использовать в двусторонней торговле российскую альтернативу SWIFT - Систему передачи финансовых сообщений - для расчетов в национальных валютах. Согласно предложенной схеме, рубли будут размещаться на счете в индийском банке и затем конвертироваться в рупии, и наоборот.