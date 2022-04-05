Предприятия лесопереработки попросили приравнять их к системообразующим

Москва. 5 апреля. INTERFAX.RU - Бизнес-объединения просят правительство РФ предоставить лесопереработчикам поддержку на уровне с системообразующими предприятиями, просубсидировать часть логистических затрат при переориентации грузов на восток, отменить экспортные пошлины на продукцию с высоким уровнем переработки и позволить продавать валютную выручку по биржевому курсу.

Такие предложения изложены в письме "ОПОРЫ России" и "Деловой России", адресованном вице-премьеру Виктории Абрамченко (копия документа есть в распоряжении "Интерфакса").

"В условиях санкций недружественных стран предприниматели сталкиваются с беспрецедентными барьерами для ведения деятельности: ростом валютного курса, нарушением логистических цепочек и разрывом партнерских отношений. В связи с этим особенно важно поддержать отрасль сейчас, когда обстановка нестабильна и трудно прогнозируема", - говорится в тексте.

Авторы письма отмечают, что по размеру выручки и численности персонала предприятия лесопромышленного комплекса (ЛПК) часто не соответствуют параметрам системообразующих. В связи с этим предлагается "внести лесную отрасль в списки пострадавших от санкций отраслей с предоставлением соответствующих мер государственной поддержки" (включая предоставление кредитов по субсидированной ставке) и "снизить установленные для предприятий лесопромышленного комплекса критерии для включения в перечень системообразующих организаций: по выручке - с 5 до 3,5 млрд руб., по численности - с 500 до 350 человек".

Предлагается также освободить экспортно-ориентированные предприятия лесоперерабатывающего сектора от уплаты налога на прибыль на срок не менее года.

"В целях обеспечения переориентации сбыта продукции лесопереработки на рынок KHP отменить таможенную пошлину на экспорт пиломатериалов влажностью выше 22%", - предлагают авторы письма.

Чтобы предприятия не теряли доходы от продажи валютной выручки по курсу, установленному банками и отличающемуся от биржевого в меньшую сторону, "ОПОРА России" и "Деловая Россия" предлагают установить порядок продажи 80% валютной выручки по биржевому курсу либо по курсу ЦБ, а также создать перечень банков и финансовых организаций "для осуществления устойчивых взаиморасчетов с иностранными контрагентами". Сейчас из-за того, что продажа валютной выручки происходит по тому курсу, который установили банки, предприятия теряют порядка 30% дохода от продажи валюты, отмечается в письме.

В части логистики бизнес-объединения выдвигают целый ряд предложений, в основном связанных с необходимостью переориентации экспорта продукции ЛПК на азиатский регион. "ОПОРА России" и "Деловая Россия" просят обеспечить перевозки лесопродукции приоритетным доступом к инфраструктуре Восточного полигона и наличие согласованных между OAO "РЖД" и железной дорогой KHP целевых планов по отгрузке лесопродукции, а также предусмотреть дополнительные контейнерные мощности, в том числе с привлечением китайских перевозчиков.

"В случае наложения эмбарго на морские перевозки грузов российскими судами сохранить текущий объем морских перевозок возможно с использованием судов под флагом третьих стран", - отмечается в письме. Предлагается также рассмотреть варианты доставки по Севморпути.

Отдельное внимание "ОПОРА России" и "Деловая Россия" уделяют проблеме экспорта пеллет, ранее почти полностью ориентированного на европейские страны. "Уход с рынка перевозок контейнерных компаний создает угрозу разрыва логистической цепи при условии текущей занятости лесной логистики контейнерным типом перевозок на уровне 80% от общего объема транспортировки", - отмечают представители бизнес-объединений. При этом изменение логистики топливных гранул в случае переориентации сбыта на страны азиатского региона (Япония, Южная Корея) "невозможно в связи с высокой стоимостью перевозки".

В письме приводится пример, когда в порту Владивостока стоимость реализации пеллет составляет $132/тонна, при этом себестоимость- $148/тонна с учетом $90, приходящихся на транспортировку. "ОПОРА России" и "Деловая Россия" просят просубсидировать стоимость транспортировки пеллет в порт Владивостока до уровня $70.

Также, по мнению бизнес-объединений, требуется создать портовую инфраструктуру в морских портах Дальневосточного региона, способную обеспечить формирование и отгрузку партий пеллет объемом от 10 тыс. до 30 тыс. тонн, так как "специфика рынка Японии и Южной Кореи предполагает отгрузку пеллет сухогрузными партиями" такого объема.

В части обеспечения ЛПК импортной техникой "ОПОРА России" и "Деловая Россия" просят проработать вопрос импорта лесозаготовительной техники, комплектующих и запасных частей к ней через третьи страны (например, через страны -участницы ЕАЭС).