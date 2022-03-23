ФАС проверит производителей бумаги из-за роста цен на продукцию

Фото: Сергей Бобылев/ТАСС

Москва. 23 марта. INTERFAX.RU - Федеральная антимонопольная служба (ФАС) РФ проводит проверку обоснованности цен на бумагу у производителей.

"На фоне большого количества жалоб от граждан антимонопольная служба запросила у крупнейших производителей бумаги необходимую для проверки информацию", - говорится в сообщении службы.

Рост цен и повышенный спрос на офисную бумагу наблюдался в некоторых российских регионах после прекращения поставок европейскими производителями в РФ белой бумаги и химикатов, в частности хлората натрия, необходимых для производства беленой целлюлозы. Минпромторг РФ заявлял, что проблемы с доставкой химикатов уже привели к тому, что один из крупнейших российских производителей был вынужден перенастраивать технологический процесс.

Стабилизация поставок бумаги ожидается в течение недели, говорили в министерстве в понедельник.

"Отечественные производители полностью закрывают потребности отечественного рынка офисной бумаги, поэтому дефицита не будет", - отмечали в ведомстве.

По итогам прошлого года в РФ, по данным Союза лесопромышленников и лесоэкспортеров России, было произведено более 360 тыс. т офисной бумаги, из которых порядка 170 тыс. обеспечивал Светогорский ЦБК американской International Paper Company (бренд SvetoCopy), сопоставимый объем приходился на Сыктывкарский ЛПК международной Mondi Business Paper (бренд "Снегурочка" и др.), оставшиеся небольшие объемы закрывали другие производители, включая Архангельский ЦБК.