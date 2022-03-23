Поиск
ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 03:11

ФАС проверит производителей бумаги из-за роста цен на продукцию

ФАС проверит производителей бумаги из-за роста цен на продукцию
Фото: Сергей Бобылев/ТАСС

Москва. 23 марта. INTERFAX.RU - Федеральная антимонопольная служба (ФАС) РФ проводит проверку обоснованности цен на бумагу у производителей.

"На фоне большого количества жалоб от граждан антимонопольная служба запросила у крупнейших производителей бумаги необходимую для проверки информацию", - говорится в сообщении службы.

В РоссииМинпросвещения заверило, что дефицит бумаги в регионах не повлияет на сроки ЕГЭМинпросвещения заверило, что дефицит бумаги в регионах не повлияет на сроки ЕГЭЧитать подробнее

Рост цен и повышенный спрос на офисную бумагу наблюдался в некоторых российских регионах после прекращения поставок европейскими производителями в РФ белой бумаги и химикатов, в частности хлората натрия, необходимых для производства беленой целлюлозы. Минпромторг РФ заявлял, что проблемы с доставкой химикатов уже привели к тому, что один из крупнейших российских производителей был вынужден перенастраивать технологический процесс.

Стабилизация поставок бумаги ожидается в течение недели, говорили в министерстве в понедельник.

"Отечественные производители полностью закрывают потребности отечественного рынка офисной бумаги, поэтому дефицита не будет", - отмечали в ведомстве.

По итогам прошлого года в РФ, по данным Союза лесопромышленников и лесоэкспортеров России, было произведено более 360 тыс. т офисной бумаги, из которых порядка 170 тыс. обеспечивал Светогорский ЦБК американской International Paper Company (бренд SvetoCopy), сопоставимый объем приходился на Сыктывкарский ЛПК международной Mondi Business Paper (бренд "Снегурочка" и др.), оставшиеся небольшие объемы закрывали другие производители, включая Архангельский ЦБК.

ФАС
Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости по теме

Новости

В России за сутки с коронавирусом госпитализировали 5,1 тыс. пациентов

Генпрокуратура России решила выйти из Международной ассоциации прокуроров

Что случилось этой ночью: среда, 23 марта

Камчатка с начала года экспортировала почти 16 тыс. тонн рыбной продукции

Камчатка с начала года экспортировала почти 16 тыс. тонн рыбной продукции
Военная операция на Украине

Зеленский сообщил, что переговоры с Россией "шаг за шагом идут вперед"

Песков заявил о возможном применении ядерного оружия Россией в случае угрозы существованию страны

Bloomberg сообщил о начале перевода компанией Google своих сотрудников из РФ

Bloomberg сообщил о начале перевода компанией Google своих сотрудников из РФ

Что произошло за день: вторник, 22 марта

СК возбудил уголовное дело против журналиста Александра Невзорова

"Новая газета" получила предупреждение за упоминание НКО-иноагента без маркировки

"Новая газета" получила предупреждение за упоминание НКО-иноагента без маркировки
Подписка
Хочу получать новости:
Введите код с картинки:
Обновить код