Минтранс предложил закрепить за судоходными компаниями виды экспортных грузов

Москва. 8 апреля. INTERFAX.RU - Минтранс подготовил поправки к федеральному закону о морских портах, наделяющие Федеральное агентство морского и речного транспорта (Росморречфлот) полномочиями определять перевозимые из морских портов судами российских судоходных компаний виды и объемы грузов.

Проект документа опубликован на портале regulation.gov.ru, его антикоррупционная экспертиза продлится до 14 апреля.

Законопроект подготовлен для обеспечения максимальной загрузки судов, контролируемых российскими судоходными компаниями.

Речь идет о закреплении морской экспортной грузовой базы за судами под флагом России или судами, которые ходят под флагами иностранных государств, но судовладельцами или бенефициарными владельцами которых являются российские юридические лица.

Законопроект подготовлен по поручению президента проработать ситуацию, связанную с использованием морских судов ПАО "Совкомфлот" российскими грузоотправителями, а также в целях скорейшего достижения "антисанкционных" экономических эффектов в транспортном комплексе, говорится в сопроводительных материалах.

31 марта Владимир Путин поручил Минтрансу представить предложения по возможному использованию судов "Совкомфлота" российскими грузовладельцами. "У грузоотправителей есть свои проблемы с фрахтом, а у "Совкомфлота" свои проблемы с использованием судов. Нужно совместить возможности и потребности наших грузоотправителей и перевозчиков", - сказал он т огда.

Минтранс в 2019 году уже выступал с предложениями поддержки российского флота. Тогда обсуждалась привязка экспортных грузоперевозок к судам под российским флагом.