Сталь для внутреннего пользования. Обзор

Москва. 8 апреля. INTERFAX.RU - Стальная отрасль РФ, в отличие, например, от алюминиевой, в первую очередь ориентирована на удовлетворение внутрироссийских потребностей. Но насытив отечественный рынок, компании обращаются к возможностям внешнего - и с особенным удовольствием делают это в периоды хорошей конъюнктуры, как, например, в прошлом году, когда доля экспорта в производстве перевалила за 50% (39,5 млн тонн из 76 млн тонн стали). Порядка 17% экспорта, то есть около 7 млн тонн на сумму более $8,6 млрд, приходилось на Европу, третье по важности направление внешних поставок, подсчитали аналитики Промсвязьбанка.

С конца февраля российские металлургические компании, крупные акционеры которых в большинстве своем попали в различные санкционные списки, включая европейский, столкнулись с проблемами при экспорте своей продукции. Помимо самого запрета на поставки, у компаний возникли сложности с транспортировкой, в том числе с перевозчиками, которые на фоне санкций отказываются возить российские грузы, а также трудности с транзитом металла. В ближайшей перспективе основная часть экспорта может оказаться на внутреннем рынке - и сегодня металлурги, которые ранее с сомнением смотрели на прямую поддержку государства и отмечали лишь необходимость поддержи отраслей-потребителей, всерьез стали обсуждать с профильными ведомствами даже закупку стали в резерв.

Персональные санкции

Первый санкционный список ЕС опубликовал в конце февраля, в него попали бенефициар "Северстали" Алексей Мордашов, Алишер Усманов (согласно информации на сайте "Металлоинвеста", основной акционер компании), в начале марта к ним присоединился на тот момент основной акционер "Трубной металлургической компании" Дмитрий Пумпянский, позднее Великобритания объявила о санкциях в отношении совладельца Evraz Романа Абрамовича (по данным сайта компании на 16 февраля) и его партнера Евгения Швидлера. Под санкциями ЕС оказался и Виктор Рашников, основной владелец ММК.

В ключевые санкционные списки не попал бенефициар группы "НЛМК" Владимир Лисин, у которого есть активы в Европе и США, остались в стороне от санкций владельцы "Объединенной металлургической компании" Анатолий Седых и "Мечела" - Игорь Зюзин, основатели Evraz Александр Абрамов и Александр Фролов (без учета австралийских санкций - там на днях появились и Лисин, и Абрамов).

Некритичное падение спроса

Помимо переориентации экспортных потоков, российский рынок неизбежно столкнется с профицитом стали на фоне ослабления спроса и запрета части экспорта. В конце марта об этом заявила и ассоциация "Русская сталь", которая прогнозирует падение спроса на внутреннем рынке в 2022 году на 30%.

"На падение спроса оказывают влияние, в том числе, приостановка производств автомобильной промышленности - 8 из 14 российских автозаводов приостановили свою деятельность, а совокупное снижение производства автомобилей в 2022 году может достигнуть 50%. В условиях введенных санкций в отношении российской металлопродукции со стороны ЕС и США предприятия будут насыщать внутренний рынок, что с высокой долей вероятности приведет к снижению цен", - говорилось в письме ассоциации первому вице-премьеру Андрею Белоусову за подписью главы "Русской стали" Алексея Мордашова.

Источник в одной из крупных российских сталелитейных компаний назвал ожидаемое падение спроса на треть "не критичным для отрасли", а вот при его снижении на 50% "уже может встать вопрос об остановке коксодоменного производства". Однако последний сценарий развития событий на данный момент является малоправдоподобным.

Мы едем-едем-едем

Пока санкции со стороны ЕС в отношении российских поставок не распространяются на железную руду, слябы и стальные заготовки, запрет касается, в частности, горячекатаного и холоднокатаного плоского проката из нелегированных и других сплавов, трансформаторной стали, оцинкованного проката, белой жести, нержавеющего проката, сортового проката (в том числе нержавеющего), арматуры, катанки, уголков, швеллеров и другого сортового проката, а также определенных видов сварных труб (в том числе большого диаметра) и бесшовных труб (в том числе нержавеющих). Запрет на ввоз стали из России не распространяется на исполнение до 17 июня 2022 года контрактов, заключенных до 16 марта, и вспомогательных договоров.

Несмотря на введенный запрет со стороны ЕС, пока стальная продукция и ЖРС продолжают отгружаться европейским клиентам, хотя и медленнее из-за ряда сложностей.

"Найти новых покупателей на крупные объемы сложно, все едет на те же направления, только едет непросто, - сказал источник, близкий к одной из компаний в стальной отрасли. - Выполняем действующие контракты. Склады заполнены, конечно, больше чем обычно, но нельзя говорить, что мы работаем только на склад - отгрузки идут".

Как рассказал собеседник в одной из компаний металлургического сектора, на конец прошлой недели основная часть ее металла продолжала грузиться через порты Черного моря.

"Они (порты Черного моря - ИФ) продолжают работать. Единственное, снижается скорость таможенных и прочих процедур, проверяется, санкционный или не санкционный товар. Грузы проталкиваются с трудом, но проталкиваются. Быстро заполняются склады", - сказал собеседник агентства.

Еще один источник, близкий к крупной меткомпании, подтвердил, что, как и до военной спецоперации, около 60% отгружаемой ею продукции продолжает идти через Новороссийск, 30% - через Санкт-Петербург, остальное - через Калининград.

Собеседники агентства обращают при этом внимание на проблемы с логистикой и транзитом: не хватает вагонов и флота, возникают проблемы при транзитных перевозках - сложнее найти перевозчика.

"Практически нет судов вместимостью 30-50 тыс. тонн, есть 5-10-15, а это мало для металла. Фрахт стал существенно дороже", - добавил источник в одной из стальных компаний.

В марте продолжал экспортировать свою продукцию и НЛМК, в том числе в европейский регион и в США, где находятся активы компании. Об этом свидетельствуют и данные ж/д-перевозок. Так, согласно данными источника, близкого к РЖД, железнодорожные отгрузки на экспорт основными предприятиями группы НЛМК в марте этого года превысили, как и в феврале, 700 тыс. тонн. При этом основной объем отгрузок (более 90%) стальной продукции пришелся на страны дальнего зарубежья. Наиболее существенные объемы были поставлены в Бельгию (268 тыс. тонн) и Мексику (236 тыс. тонн). Подтверждал продолжение экспортных отгрузок в конце марта CFO НЛМК Шамиль Курмашов.

Продолжает поставки железорудного сырья в страны Европы и "Металлоинвест", сообщил "Интерфаксу" представитель холдинга.

Однако отсутствие запрета на некоторые виды стальной продукции и сырья не решает полностью проблему экспорта, остро стоит вопрос интерпретации санкций с юридической точки зрения, а также логистики и транзитных перевозок.

"Например, Швейцария последовала санкциям Европы - а у нас в Швейцарии находится трейдер, который торгует нашей металлопродукцией. Ввели санкции, мы даже не знаем, как их интерпретируют наши компаньоны, будут ли они последовательны в соответствии с этим законом, либо добавят что-то от себя", - говорит источник в одной из крупных металлургических компаний.

"Самое сложное - осуществление платежей (при экспорте - ИФ). Компании ищут возможность перевода контрактов в юани, иногда - в лиры", - говорит собеседник агентства в другой крупной компании.

.... Но не все

"Северсталь" Мордашова уже 2 марта объявила о полном прекращении экспорта своей продукции в Европу и поиске альтернативных путей поставок. При этом в марте физически переориентировать экспортные поставки компании не удалось, рассказал один из отраслевых источников - "Северсталь" смогла только переконтрактовать определенную часть.

Тем не менее, компания практически не снизила в прошлом месяце производственные мощности, а на апрель подтвердила почти 100% загрузки мощностей, рассказал "Интерфаксу" источник, близкий к "Северстали".

"Северсталь", по оценкам Промсвязьбанка, может потерять 2,5 млн тонн сбыта, что составляет 33,5% общей выручки, показатель EBITDA может снизиться до значений 2020 года и составить $2,5 млрд. Это приведет к заметному сокращению дивидендов.

Согласно данным источника, близкого к РЖД, железнодорожные поставки компании на экспортные направления в марте сократились в четыре раза (до 79 тыс. тонн), основная часть отгрузки пришлась на страны СНГ, при этом 14,6 тыс. тонн компания отгрузила в страны дальнего зарубежья, из них около 12 тыс. тонн - в США.

Среди российских компаний от ограничений стального экспорта в ЕС в наибольшей степени пострадают "Северсталь" и НЛМК, полагают аналитики. Пока, на данном этапе, санкции не затрагивают экспорт полуфабрикатов из России на европейские комбинаты НЛМК (доля Европы в выручке НЛМК составляет 18%, около 3,5 млн тонн), пишут аналитики "Атона". Evraz и ММК менее чувствительны к санкциям - продажи в Европу в 2021 году обеспечили 7% выручки каждой из компаний (500-600 тыс. тонн стали). У ММК более 70% продаж приходится на внутренний рынок, Evraz - 39% продаж приходится на Россию,26% - на Азию, остальное - на Северную и Южную Америку.

Запрет на ввоз в ЕС продукции НЛМК может привести к снижению совокупной выручки компании более чем на 9%, показателя EBITDA - более чем на 11%, оценивают аналитики Промсвязьбанка. Пока активы НЛМК в Европе (Дании и Бельгии) не подпадают под санкции и могут быть источником распределения продаж компании.

"Важную долю экспорта НЛМК занимает Северная Америка, формируя 24% от общей выручки. Мы считаем, что перераспределение рынков сбыта для компании вполне регулярная задача, как это было в 2020 году с упором на Азию, а потери от запрета могут быть разбиты на два ближайших квартала, после чего предприятие приступит к компенсации убытков. Не исключаем и переориентацию продаж на Ближний Восток, где компания также активно занимается реализацией продукции (в среднем по 0,5 млн тонн ежеквартально)", - говорится в аналитическом обзоре.

ЖРС - Магнитке

Однако есть российские компании, которые могут оказаться в выигрыше от ограничений, связанных с экспортом железорудного сырья: "Экспорт желруды уже фактически приостановлен. Соответственно, остается внутренний спрос. Получается, что в выигрыше компании без интеграции в сырьевую базу. Ведь из-за переориентации экспорта на внутренний рынок покупать отечественное сырье будет дешевле", - пояснил источник в одной из крупных сталелитейных компаний.

В качестве примера собеседник агентства привел "Магнитогорский металлургический комбинат". Так, ERG, со штаб-квартирой в Люксембурге, практически сразу после начала военной операции на Украине прекратила поставки ЖРС на комбинат. Казахстанское подразделение Eurasian Resources Group было основным поставщиком сырья Магнитке.

"Конечно, ММК полностью переориентируется на продукцию "Металлоинвеста" и "Северстали". При этом можно предположить, что цены на внутреннем рынке будут существенно ниже, чем цены по экспортным контрактам с Казахстаном, что будет объясняться и появлением дополнительных объемов сырья в РФ, который нужно будет куда-то девать, и возможностью государства регулировать цены на металл, о чем уже предупреждал Минпромторг", - сказал собеседник.

"Дружественный" Китай

На фоне отказа Европы от импорта ряда сырьевых товаров из России широко обсуждается вопрос переориентации поставок в Китай и страны Азии.

По мнению аналитиков "Атона", больше всего от геополитики могут пострадать производители стали.

"У нас закрылись все связи с Европой еще в коронавирус. Мы переключились на Китай. Мы увидели, что многие бизнес-модели на самом деле боеспособны, и Китай требует не такую уж и (большую - ИФ) скидку на нашу продукцию. Это вполне нормальный партнер, многие деловые коммуникации мы сейчас ведем с ними", - сказал источник в металлургической компании.

"Китайский рынок огромен (его ВВП за 2021 составил $17,7 трлн), на него приходится более 50% общемирового потребления многих сырьевых товаров, таких как сталь, никель, медь. Но в Китае настолько мощное собственное производство, что доля импорта в объеме потребления составляет всего 25%. Это ограничивает возможности замещения российскими товарами импорта из других стран, и обсуждаемая сейчас переориентация российского экспорта с "недружественных стран" на Китай может оказаться труднее, чем кажется на первый взгляд", - говорится в обзоре "Атона".

Например, объем экспорта стали из России в "недружественные" страны составляет 10 млн т - это 70% от общего объема импорта стали в Китай. Лучше дело обстоит с железорудным сырьем, которое КНР импортирует в колоссальных объемах - более 1,1 млрд тонн в год - и легко может абсорбировать объемы из России (около 1% от этой величины), полагают эксперты.

Спотовые цены на сталь на рынке Китая почти на 50% ниже, чем в Европе, и на 23% ниже котировок FOB Черное море, что обусловлено ожидаемыми перебоями в поставках продукции.

"Поэтому с точки зрения цен перенаправление поставок в Китай не сулит российским производителям существенных экономических выгод", - говорят аналитики, обращая также внимание на увеличение стоимости транспортировки из-за дефицита контейнеров, ограничений на обработку грузов в европейских портах, нехватки судов, готовых принимать груз на борт.

Переориентация поставок из Европы в Китай означает рост расстояний и стоимости перевозки - нагрузка на и без того перегруженное восточное направление российских железных дорог еще больше возрастет. Ставки фрахта из дальневосточных портов также вырастут из-за ограниченного количества судов, обслуживающих российские грузы, резюмируют в "Атоне".