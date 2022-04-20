Путин заявил о политической подоплеке санкций против российских металлургов

Москва. 20 апреля. INTERFAX.RU - Евробюрократы игнорируют интересы европейского бизнеса в плане сотрудничества с российскими металлургами в угоду сиюминутным политическим целям, заявил президент Владимир Путин на совещании по развитию металлургического сектора.

"Недружественные шаги в отношении российских металлургов приняты в угоду сиюминутным политическим интересам. Под этим предлогом перечеркнуты связи, которые нарабатывались годами, базировались на таких рациональных вещах, как деловая репутация, взаимный интерес и экономическая эффективность. Эти ключевые, опорные для бизнеса понятия оказались лишними в политической игре евробюрократов", - сказал он.

Если говорить напрямую, продолжил он, "то интересы европейских предпринимателей, которые в кооперации с российскими компаниями производят товары, обеспечивают занятость, были просто проигнорированы, отставлены в сторону".