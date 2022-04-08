ПГК вдвое сократила совет директоров

Москва. 8 апреля. INTERFAX.RU - ПАО "Первая грузовая компания" (ПГК) избрало новый совет директоров, сократив численный состав с 9 до 5 человек, сообщила компания.

Решение принято единственным акционером ПГК - Fletcher Group Holdings (FGH, подконтрольна Владимиру Лисину).

Новым членом совета директоров стал вице-президент по логистике группы НЛМК Сергей Лихарев.

Свои места в совете сохранили Владимир Лисин, Александр Волошин, глава ООО "Управление транспортными активами" Игорь Федоров и управляющий партнер Zest Leaders Павел Кирюханцев.

Как пояснили "Интерфаксу" в ПГК, "единственный акционер ПГК утвердил новый состав совета директоров. Изменения обусловлены сокращением численного состава совета директоров и направлены на упрощение системы корпоративного управления в связи с отказом компании от планов по выходу на публичные рынки капитала в среднесрочной перспективе и планируемым преобразованием из ПАО в АО".

Из совета директоров вышли: Антон Батырев, Олег Букин, Олег Багрин и Анастасия Лаутербах.

Как сообщалось, ранее совет директоров ПГК покинул бывший замглавы ПАО "Аэрофлот" Андрей Панов, который уволился из авиакомпании в марте. "Андрей Панов покидает пост независимого директора "Первой грузовой компании" по причине отъезда из России и принятия решения выйти из всех российских проектов в связи со своими планами развивать карьеру за пределами страны", - сообщала ПГК.

ПГК образована в июле 2007 года, с ноября того же года приступила к самостоятельному управлению вагонным парком. Сейчас в структуре ПГК 14 филиалов, осуществляющих обслуживание клиентов по сети железных дорог практически на всей территории России. На территориях Финляндии и Казахстана интересы ПГК представляют компании Freight One Scandinavia Ltd и ТОО "ПГК-Центральная Азия".

В управлении ПГК находится около 100 тысяч вагонов, включая порядка 67,7 тысяч полувагонов, 17,7 тысяч крытых вагонов, 7,1 тысяч цементовозов и 700 единиц прочего подвижного состава.