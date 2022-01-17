От РЖД потребовали прекратить использовать грузовые вагоны со старыми осями

Москва. 17 января. INTERFAX.RU - Ространснадзор потребовал от ОАО "РЖД" прекратить использовать грузовые вагоны с осями, выпущенными до 1979 года. Как пишет "Коммерсантъ", если требование будет выполнено немедленно, из эксплуатации будут выведены десятки тысяч вагонов, что усугубит имеющиеся проблемы в логистике.

Газета ссылается на два предостережения от 28 декабря 2021 года и 11 января 2022 года. В них Ространснадзор сообщает о недопустимости продолжения эксплуатации осей, выпущенных с 1919 по 1974 год, которых на сети обнаружено 25,9 тысячи, в другом - о 1974-1979 годах (56,5 тысячи).

Типовой вагон имеет максимальную осевую нагрузку 23,5 тонны, отмечает издание. Ространснадзор подчеркивает, что по ГОСТам, действовавшим до 1979 года, максимальная статическая нагрузка на рельс от осей составляла 20,5-22 тонны. Ведомство ссылается на информацию от выпускавшего в те годы вагоны "Уралвагонзавода".

Источник издания, знакомый с сутью проблемы, говорит, что Ространснадзор и ранее говорил о недопустимости эксплуатации этих осей и вагоны с ними ограничивали в погрузке. Их должны изымать из оборота, но этого не происходит: оси не имеют срока службы, поэтому на них ставят новые колеса и используют повторно.

В РЖД газете сказали, что проводят консультации с Ространснадзором и операторами подвижного состава.

"Эти колесные пары постепенно выводятся из эксплуатации при капитальном ремонте. РЖД имеют возможность ограничивать допуск на сеть вагонов с превышением нагрузки на ось. Во многих случаях, в том числе при погрузке угля и нефти, консистенция груза даже при полном использовании объема вагона не позволяет достичь нагрузки на ось на уровне 22 тонн", - отметили в монополии.

Ссылаясь на документы Ространснадзора, "Коммерсантъ" пишет, что общее число вагонов, колесные пары которых были выпущены до 1974 года, составляет 82,4 тысячи. Больше всего таких вагонов у "Первой грузовой компании" (ПГК) Владимира Лисина (6,2 тысячи штук), "Федеральной грузовой компании" (входит в РЖД, 5,2 тысячи штук), и "ВТБ Лизинга" (4,6 тысячи). По второму временному периоду, 1974-1979 годы, 56 тысяч осей - это минимум 14 тысячи вагонов (если все оси на вагоне старые).

В ПГК издание заверили, что соблюдают все требования для обеспечения безопасности движения: "Мы работаем в соответствии с действующими нормативными документами, в которых нет ограничений на применение этих осей в колесных парах до осевой нагрузки 23,5 тонны на ось. Кроме того, решением 2016 года запрещено устанавливать на вагоны колесные пары, произведенные до 1979 года. Таким образом, эти оси и так выходят из оборота. Мы считаем условие достаточным для обновления парка вагонных осей".

В парке "ВТБ Лизинга" сейчас около 130 тысяч вагонов - это чуть больше 10% парка на сети, заявила управляющий директор по лизингу подвижного состава Оксана Ивановская, заверив, что при плановом ремонте вагонов, переданных в аренду, компания уже проводит необходимую замену осей.

"Мощности на вагоноремонтных предприятиях перегружены, есть проблемы с комплектующими, в том числе с осями. Кроме того, с середины прошлого года наблюдается острый дефицит некоторых видов парка, - добавила Ивановская. - Это привело к резкому росту ставок. На наш взгляд, нужна плавность, например, установление приемлемого временного лага на ремонт проблемных вагонов, чтобы компании могли подготовиться как технологически, так и финансово".

Источники газеты на рынке, впрочем, сомневаются, что дело дойдет до остановки вагонов.

Один из них говорит, что одномоментная замена старых осей невозможна, и, даже если смысл решения Ространснадзора в том, чтобы стимулировать спрос на новые оси, быстро это сделать не получится.

Другой источник считает, что документом Ространснадзора не ограничивается эксплуатация старых осей, так как для таких вагонов разрешена неполная загрузка или загрузка "легким грузом". "Но мы расцениваем ситуацию как очередную попытку "залезть в карман" к операторам", - говорит он.