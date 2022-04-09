Правительство РФ одобрило законопроект о сотрудничестве с Венесуэлой в мирном космосе

Москва. 9 апреля. INTERFAX.RU - На заседании кабмина РФ в пятницу был одобрен законопроект о сотрудничестве с Венесуэлой в космической сфере, говорится в сообщении на сайте правительства.

"Одобрить проект федерального закона "О ратификации Соглашения между Правительством Российской Федерации и Правительством Боливарианской Республики Венесуэла о сотрудничестве в исследовании и использовании космического пространства в мирных целях" и внести его в Государственную Думу в установленном порядке", - говорится в опубликованных решениях по итогам прошедшего накануне заседания правительства.

"Соглашение подготовлено в связи с тенденцией к расширению сотрудничества России и Венесуэлы в области космической деятельности посредством запланированных к реализации совместных проектов", - указано в сообщении.

Россия и Венесуэла заключили межправительственное соглашение о сотрудничестве в использовании космического пространства в мирных целях в марте 2021 года. Вице-премьер РФ Юрий Борисов сообщал тогда, что потенциал кооперации в этой области представляет собой широкую гамму возможностей - это станции ГЛОНАСС, дистанционное зондирование Земли, спутниковая телекоммуникация, связь и многое другое.