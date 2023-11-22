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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 08:35

Россия и Венесуэла подпишут договор о стратегическом партнерстве и сотрудничестве

Москва. 22 ноября. INTERFAX.RU - Россия планирует подписать договор о стратегическом партнерстве и сотрудничестве с Венесуэлой.

В распоряжении президента России, опубликованном на официальном портале нормативно-правовых актов, сообщается, что президент принял соответствующее предложение МИД России, согласованное с другими заинтересованными органами исполнительной власти.

"Считать целесообразным осуществить подписание договора, предусмотренного настоящим распоряжением, на высшем уровне", - отмечается в документе.

Венесуэла МИД
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