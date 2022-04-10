Власти РФ выделят 387 млн руб. на производство препарата от коронавируса "МИР 19"

Москва. 10 апреля. INTERFAX.RU - На усовершенствование технологических линий, необходимых для массового производства препарата от коронавируса "МИР 19", будет направлено 387 млн рублей, соответствующее распоряжение подписал премьер РФ Михаил Мишустин.

"Деньги будут выделены государственному научному центру "Институт иммунологии", который является разработчиком этого лекарства, и пойдут в том числе на модернизацию и приобретение необходимого оборудования. Технологическое обновление позволит выпускать новые противовирусные препараты. Это особенно важно в условиях угрозы появления новых штаммов коронавируса", - говорится в сообщении на сайте правительства в воскресенье.

Препарат "МИР 19" был зарегистрирован Минздравом РФ в декабре 2021 года. Он эффективен против всех изученных штаммов коронавируса, включая "Дельту" и "Омикрон", отмечает правительство.

"МИР" расшифровывается как малая интерферирующая РНК. Лекарство было создано на основе синтетической малой интерферирующей рибонуклеиновой кислоты (миРНК). Его будут выпускать в форме сухого вещества в Красном Селе в Петербурге.