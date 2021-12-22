Минздрав зарегистрировал лекарство ФМБА от коронавируса

Москва. 22 декабря. INTERFAX.RU - Российский Минздрав зарегистрировал препарат "МИР-19" от коронавируса, созданный в Институте иммунологии Федерального медико-биологического агентства. Об этом сообщила пресс-служба ФМБА.

Заявка на регистрацию была подана в середине октября.

"МИР" расшифровывается как малая интерферирующая РНК. Лекарство было создано на основе синтетической малой интерферирующей рибонуклеиновой кислоты (миРНК). Его будут выпускать в форме сухого вещества в Красном Селе в Петербурге.

Глава ФМБА Вероника Скворцова недавно выразила уверенность, что препарат будет помогать и при заражении штаммом коронавируса "омикрон".