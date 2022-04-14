Минторг США запретил обслуживание еще 10 самолетов из России и Белоруссии

Москва. 14 апреля. INTERFAX.RU - Министерство торговли США в четверг внесло еще 10 российских и белорусских самолетов в список воздушных судов, обслуживание которых запрещено за нарушения правил экспортного контроля США.

В список были добавлены семь самолетов белорусской авиакомпании Belavia, два лайнера авиапарка компании Utair и один - "Аэрофлота".

Ведомство напоминает, что 24 февраля 2022 года Бюро промышленности и безопасности США ввело строгий контроль в отношении продукции для авиации, направляемой в Россию. 2 марта бюро приняло аналогичные меры в отношении Белоруссии.

Ранее Минторг США пояснял, что обслуживание самолетов из санкционного списка требует особого разрешения, в противном случае нарушителям грозят предписания, штрафы, тюремное заключение, а также потеря торговых привилегий.

В министерстве подчеркивали, что цель этих мер – в связи с событиями на Украине изолировать РФ и Белоруссию от глобальной экономики и "не позволять российским и белорусским компаниям и олигархам безнаказанно совершать поездки в нарушение законов США".