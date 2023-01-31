General Motors списал $657 млн в связи с прекращением бизнеса в РФ в 2022 году

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Москва. 31 января. INTERFAX.RU - Американский автоконцерн General Motors оценил расходы в связи с прекращением бизнеса в России в 2022 году в $657 млн.

Как сообщается в отчетности компании, сумма включает списание чистых инвестиций и перенос накопленных убытков от перевода в прибыль.

Концерн отмечает, что с марта 2022 г. прекратил поставки автомобилей и компонентов в Россию, Белоруссию и на другие территории, подпавшие под санкции в связи с военной операцией на Украине.

До марта 2022 г. GM поставлял в РФ из США премиум-модели Chevrolet и Cadillac. Их совокупные продажи, по данным Ассоциации европейского бизнеса (АЕБ), в 2021 г. были на уровне 3 423 шт., показав рост в 1,7 раза в сравнении с "ковидным" 2020 г. С апреля 2022 г. компания перестала передавать в АЕБ данные о своих продажах на российском рынке.

За несколько лет до этого GM уже существенно сократил присутствие в РФ, свернув в 2015 г. производство автомобилей на своем заводе в Санкт-Петербурге. В конце 2020 г. площадка была продана южнокорейской Hyundai.