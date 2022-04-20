ЦБ ухудшил прогноз по темпу прироста ипотеки в 2022 году

Москва. 20 апреля. INTERFAX.RU - Банк России прогнозирует замедление темпов прироста ипотеки в 2022 году до 10-15% с увеличения на 26,7% в 2021 году, говорится в обзоре ЦБ "О развитии банковского сектора". В феврале регулятор сообщал, что ожидал роста ипотеки в 2022 году на 15-19%.

В марте, по предварительным данным, ипотечное кредитование в России выросло на 2,1% по сравнению с 2,2% в феврале, говорится в обзоре.

Рост ипотеки в марте произошел благодаря росту выдач в рамках двух основных государственных ипотечных программ (до 211 млрд рублей со 127 млрд рублей), а также одобренным ранее заявкам, объяснил ЦБ. Выдачи рыночной ипотеки пока сократились незначительно (ориентировочно на 10-15%) и, по предварительным данным, за март составили около 300 млрд рублей. Выдачи семейной ипотеки выросли в марте до 112 млрд рублей (с 76 млрд рублей в феврале), льготной ипотеки под 7% - до 99 млрд рублей (с 51 млрд рублей).

Модификация льготной программы ипотеки (повышение ставки с 7% до 12% и увеличение суммы кредита для регионов с высокими ценами на жилье до 12 млн рублей и до 6 млн рублей для всех остальных регионов), по мнению ЦБ, окажет нейтральное воздействие на ежемесячный объем выдач. "С учетом планируемого завершения льготной ипотеки к 1 июля можно ожидать заметного замедления ипотеки уже во втором полугодии, тем не менее поддержку окажет семейная ипотека, лимит по которой будет достаточен для обеспечения спроса в этом году", - полагает регулятор.

Потребительское кредитование в марте, по предварительным данным, ожидаемо снизилось на 1,9% после февральского роста на 1,2%, подчеркивает Банк России. Эта динамика была обусловлена резким падением спроса на кредиты из-за роста ставок, а также ужесточением банками стандартов выдач, в том числе из-за вероятного снижения располагаемых доходов на фоне роста цен и в целом неопределенности в отношении перспектив занятости, говорится в обзоре.