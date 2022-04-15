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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 13:29

Российские медики и ученые смогут получить ипотеку по сниженной ставке

Москва. 15 апреля. INTERFAX.RU - Банк ДОМ.РФ снизил ставки по специальным ипотечным продуктам для медиков и научных работников, сообщили в пресс-службе банка.

"Обеспечение доступным жильем медиков и ученых имеет важное социальное значение, поэтому мы улучшили условия ипотечного кредитования этих категорий граждан. Кредит на покупку квартиры в новостройке в 5 млн рублей сроком на 10 лет в рамках объединенной программы обойдется дешевле более чем в 2,5 раза, если исходить из "семейной" ставки. В части ежемесячных платежей речь идет об экономии почти в полтора раза", - отметил старший вице-президент Банка ДОМ.РФ Алексей Косяков.

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Он подчеркнул, что теперь в рамках "семейной" ипотеки медики и ученые, имеющие ребенка, рожденного после 1 января 2018 года, могут оформить ипотеку по минимальной ставке 5,1%.

Ставка распространяется на покупку квартир в новостройках, рефинансирование, а также на индивидуальное жилищное строительство или покупку дома с земельным участком.

Вне госпрограммы медицинские и научные работники могут оформить ипотеку на новостройки по ставке от 13,5%, рефинансировать взятый в другом банке кредит - от 16,7%, получить ипотеку на строительство или покупку индивидуального жилого дома - от 16,3%.

Напомним, что в рамках "семейной ипотеки" максимальная сумма кредита составляет 12 млн рублей для Московского региона, Санкт-Петербурга и Ленобласти и 6 млн рублей для остальных регионов. Первоначальный взнос - от 15%. Вне госпрограммы денежные средства можно получить в размере до 50 млн рублей с минимальным первоначальным взносом от 10%.

ДОМ.РФ
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