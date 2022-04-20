FESCO отметила рыночный тренд на уход части грузов от контейнеров

Фото: Донат Сорокин/ТАСС

Москва. 20 апреля. INTERFAX.RU - Ситуация на волатильном и турбулентном рынке контейнерных перевозок меняется ежедневно, несмотря на сложности и ограничения, для бизнеса открываются новые возможности, считает вице-президент по линейно-логистическому дивизиону группы FESCO Герман Маслов.

"Никто раньше не обращал внимание на экзотические страны, а мы сейчас рассматриваем варианты открытия новых морских и интермодальных сервисов в страны, где мы не присутствовали последние 5-7 лет", - сказал на заседании "Экспертного клуба ЕСП".

Маслов также отметил дисбаланс в соотношении экспортно- импортных грузопотоков: "Это снижение импорта из азиатских стран на территорию РФ и увеличение экспорта. На экспорт есть спрос, есть изменение логистики по движению, и мы видим, что он увеличивается по отношению к такому же периоду прошлого года".

"Еще один тренд, который будет негативным для нас как участников рынка, - будет деконтейнеризация. Возможно, часть грузопотока будет идти с контейнеров на другой вид транспорта, это нужно будет учитывать", - отметил топ-менеджер.

"Мы (запускаем - ИФ) новые сервисы и рассматриваем новые возможности, и мы пока не видим катастрофических последствий для логистики из-за введенных ограничений на рынке", - заключил он.

Транспортная группа FESCO - крупный российский портовый оператор с железнодорожным и логистическим бизнесом в составе. В ее управлении - парк контейнеров в 109 тысяч TEU и около 9 тысяч фитинговых платформ. Ее флот состоит из 21 судна, преимущественно эксплуатируемого на собственных морских линиях. Зиявудин Магомедов владеет 32,5% акций ДВМП, у Михаила Рабиновича - 26,5%, у его партнера Андрея Северилова - 23,8%. Информация о владельцах 17% акций не раскрывалась.