"Трансконтейнер" ждет дефицита контейнеров к лету

Москва. 20 апреля. INTERFAX.RU - Российский рынок контейнерных перевозок впервые за много лет показал снижение, сообщил первый вице-президент "Трансконтейнера" Виктор Марков в ходе "Экспертного клуба ЕСП". По его словам, в компании прогнозируют дефицит контейнеров на рынке.

"Падение за 19 дней апреля составило 3,2%, падение в дальнейшем будет только усугубляться и к середине года уже может достичь от 5 до 7% к объемам прошлого года", - сказал он.

По его словам, дефицит контейнеров на рынке пока не заметен.

"Мы прогнозируем дефицит контейнеров, причем начиная, наверное, с июня. С конца мая уже такие первые признаки появятся, получим мы их в июне", - сказал Марков.

В условиях резкого падения импорта дефицит усилится в июне-июле и составит уже от 100 до 200 тысяч TEU, полагает компания. "Этот дефицит может повлечь за собой повышение ставок, отразится на цене товара для конечного потребителя, будет влиять на рентабельность производств и создаст дополнительные барьеры на пути снабжения населения товарами", -полагает Марков.

По его оценке, до ухода морских линий в России одномоментно находилось порядка 700 тысяч контейнеров. "Мы посмотрели структуру этого парка: 29% - это российские резиденты-собственники, 31% - это китайские резиденты-собственники, которые также не уйдут с нашего рынка, и 40% - это контейнеры морских линий", - пояснил он.

В России выпускается только 6 тысяч контейнеров в год, при дефиците в 100-200 тысяч TEU такой объем производства ничего не решит, считает Марков. Увеличение производства контейнеров в России - это долгосрочная задача, а пока она решается, контейнерная логистика не должна останавливаться, отметил он.

При этом Марков ожидает на рынке профицит фитинговых платформ, парк которых прирос на 18%. "Ориентировочно к середине года мы увидим уже такой более выраженный профицит этого вида подвижного состава с возможным снижением ставок", - добавил он.

Говоря о возможных рисках в сегменте транзитных контейнерных перевозок, Марков напомнил о решении финских железных дорог запретить грузовое движение с Россией, которое позже было возобновлено. "Та же самая история, мы не исключаем, что будет по Прибалтике в ближайшее время. Более того, мы знаем, что Польша также рассматривает вопрос на запрет транзитных контейнеров с прохождением через территорию России", - сказал Марков.

"Трансконтейнер" - крупнейший в России оператор фитинговых платформ (эксплуатирует свыше 40 тысяч вагонов и порядка 100 тысяч крупнотоннажных контейнеров). Помимо вагонов и контейнеров у компании свыше 380 единиц автомобильной (тягачи и полуприцепы) и 196 единиц погрузочной техники (по состоянию на конец 2021 года). Имеет сеть из 37 собственных и трех совместных терминалов в РФ, а также доли в "дочках" и СП в различных странах. Оператор принадлежит группе "Дело" (70% - у Сергея Шишкарева, 30% - у "Росатома").