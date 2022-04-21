Неамериканским платежным системам запретили обслуживать в США карты санкционных банков РФ

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Москва. 21 апреля. INTERFAX.RU - Министерство финансов США предупредило неамериканских операторов платежных систем о нарушении санкций OFAC (Office of Foreign Assets Control) в случае использования в США карт российских банков, включенных в SDN List. Nf, такое разъяснение опубликовано на сайте ведомства.

"Неамериканские операторы платежных систем, карты которых выпускаются иностранными финансовыми учреждениями, находящимися под санкциями, также могут нарушать правила санкций OFAC, если они разрешают использование этих карт в Соединенных Штатах", - говорится в сообщении.

OFAC также запрещает американским операторам платежных систем и эквайерам обрабатывать транзакции по картам, выпущенным подсанкционными российскими банками. Запрет не действует только в тех случаях, когда есть исключения или разрешения со стороны OFAC.

OFAC призвал американских граждан, включая операторов платежных систем и эквайеров, проявлять осторожность при работе с иностранными операторами платежных систем, которые известны обслуживанием карт банков, внесенных в санкционные списки и чьи карты принимаются в США. В качестве примера такой осмотрительности OFAC называет проверку банковских идентификационных номеров (БИН), связанных с банками под санкциями, и отключение этих БИН от работы в Соединенных Штатах. А также требование, чтобы операторы неамериканских платежных систем предотвращали использование карт санкционных банков в США на сетевом уровне.

В ночь на 6 марта международные платежные системы Visa и MasterCard одновременно объявили о прекращении работы на российском рынке. Позднее о приостановке работы в России заявили японская платежная компания JCB и American Express. Карты этих платежных систем, выпущенные российскими банками, не принимаются к оплате за рубежом и в иностранных интернет-магазинах. В России прекратили работу карты, выпущенные иностранными банками.

Внутри России карты международных платежных систем российских банков продолжат работать как обычно, так как операции по ним с 2015 года обрабатывает Национальная система платежных карт (НСПК).

В феврале-апреле 2022 года ряд крупных российских банков, включая Сбербанк, ВТБ, "Открытие", Промсвязьбанк и Альфа-банк, подпали под блокирующие санкции США. Это предполагает заморозку их активов в США, а также запрет американским гражданам проводить какие-либо операции с банками.