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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 11:48

"Дочка" зернотрейдера SGM снизила годовую выручку в России в 2,3 раза

Москва. 21 апреля. INTERFAX.RU - Российская "дочка" швейцарского зернотрейдера Sierentz Global Merchants (SGM) - "Сиренц Глобал Мерчантс Восток" - в 2021 году снизила выручку в 2,3 раза.

Как сообщается в аналитической системе "СПАРК-Интерфакс", выручка компании в 2021 году составила 4,994 млрд рублей против 11,693 млрд рублей годом ранее. Валовая прибыль выросла до 889,7 млн рублей с 840,8 млн рублей в 2020 году.

Чистый убыток компании подскочил в 4,9 раза - до 83,431 млн рублей против 17,079 млн рублей год назад. Убыток от продаж составил 67,8 млн рублей, годом ранее компания получила прибыль в 102,5 млн рублей.

Sierentz Global Merchants создана бывшими топ-менеджерами Louis Dreyfus Company в сентябре 2017 года.

По данным аналитического центра АО "Русагротранс", компания "Сиренц Глобал Мерчантс Восток" в прошлом сельхозгоду (июль 2020-июнь 2021 года.) сохранила свои позиции в топ-20 ведущих экспортеров, отправив за рубеж 0,4 млн тонн зерна (18 место). В предыдущем сельхозгоду она занимала 16 место (0,403 млн тонн зерна).

Sierentz Global Merchants SGM Сиренц Глобал Мерчантс Восток Louis Dreyfus Company
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