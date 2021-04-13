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Экспортеры остановили закупки зерна на вывоз из РФ до снижения пошлины

Москва. 13 апреля. INTERFAX.RU - Крупные экспортеры российский пшеницы приостановили закупки зерна на вывоз на фоне повышенной экспортной пошлины и ждут ее снижения со 2 июня, сообщает во вторник газета "Коммерсантъ".

Источник издания в отрасли отметил, что закупки фактически прекратили такие компании, как Louis Dreyfus, KZP, Bunge и Sierentz Global Merchants. Еще один источник добавил, что пшеницу не закупают и Cargill и Gemcorp.

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Собеседник газеты среди экспортеров заявил, что при действующей пошлине в $59 за тонну "закупать пшеницу не готов никто". "Коммерсантъ" отмечает, что со 2 июня начнет действовать новый механизм расчета пошлины, она снизится до $21 при цене в $230 за тонну зерна.

Пока же, как говорит глава Союза экспортеров зерна Эдуард Зернин, большинство экспортеров "вообще не торопятся с закупками". Они не готовы учитывать экспортную пошлину в цене и ждут ее отмены. Зернин предупредил, что "такое упорство спровоцирует резкую коррекцию цен вместо плавного снижения, когда возникнет необходимость освобождать мощности по хранению под новый урожай".

В РФ с 15 февраля введена квота на экспорт зерна в объеме 17,5 млн тонн. В ее рамках поставки пшеницы облагаются пошлиной в 50 евро за тонну. Со 2 июня начнет действовать зерновой демпфер

Россия

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