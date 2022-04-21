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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 11:48

"НОВАТЭК" уточнит сроки запуска и пути финансирования "Арктик СПГ 2"

Москва. 21 апреля. INTERFAX.RU - "НОВАТЭК" в условиях сложившихся беспрецедентных вызовов работает над уточнением сроков запуска и общей конфигурации проекта "Арктик СПГ 2", сообщил на годовом собрании акционеров председатель правления Леонид Михельсон.

Он отметил, что по проекту сложно подтвердить ранее заявленные сроки.

Компания формирует новые подходы к финансированию "Арктик СПГ 2". Текущие вызовы осложняют условия для успешной реализации проекта, однако "НОВАТЭК" прилагает максимум усилий для этого.

Прогресс по первой очереди "Арктик СПГ 2" на сегодня составляет 85%, в целом по проекту - 65%.

Проект стоимостью $21,3 млрд предусматривает строительство трех очередей по производству сжиженного природного газа мощностью 6,6 млн тонн в год каждая на основаниях гравитационного типа, на которые будут установлены СПГ-модули. Платформы будут перемещены из Мурманска в ЯНАО и будут применяться близ ресурсной базы проекта - Салмановского месторождения на Гыданском полуострове.

"НОВАТЭК" владеет 60% в "Арктик СПГ-2". У остальных акционеров - французской TotalEnergies, китайских CNPC и CNOOC, а также консорциума японских Mitsui и JOGMEC - по 10%. Сообщалось, что французская и японская сторона заморозили инвестиции в проект.

Михельсон также сообщил акционером, что запуск установки гидрокрекинга в Усть-Луге планируется во второй половине 2022 года. Изначально установку планировалось построить в середине 2019 года, затем пуск был перенесен на конец 2021 года.

Предполагаемая мощность установки гидрокрекинга - не более 1 млн т, стоимость - около 20 млрд рублей. В результате реализации проекта планируется увеличить выпуск керосина, светлой и тяжелой нафты и газойля за счет снижения производства мазута.

Оператор комплекса по переработке и перевалке конденсата в Усть-Луге - "НОВАТЭК - Усть-Луга" - 100%-я "дочка" "НОВАТЭКа".

НОВАТЭК Леонид Михельсон Арктик СПГ Total Усть-Луга
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