Из совета директоров "НОВАТЭКа" выйдет Робер Кастень

Москва. 1 апреля. INTERFAX.RU - Алексей Орел номинирован в совет директоров "НОВАТЭКа" вместо Робера Кастеня, следует из проекта решений акционеров "НОВАТЭКа" на предстоящем годовом собрании.

11 марта совет директоров компании утвердил список кандидатов для избрания в новый состав и Кастень в нем был.

Позднее стало известно, что совет директоров "НОВАТЭКа" покинул его акционер Геннадий Тимченко, попавший под американские, европейские, британские и японские санкции.

Теперь на девять мест в совете директоров "НОВАТЭКа" представлены девять кандидатов: глава Газпромбанка Андрей Акимов (от "Газпром капитал"), два представителя от французской TotalEnergies - Арно Ле Фолль и Доминик Марион.

Акционер "НОВАТЭКа" - ООО "Левит" (принадлежит Леониду Михельсону и Леониду Симановскому) - выдвинули Ирину Гайду (директор центра энергетики Сколково), Татьяну Митрову (директор Центра энергетики Московской школы управления Сколково), Эммануэля Киде (президент Франко-российской торгово-промышленной палаты, где Тимченко возглавляет деловой совет) и Леонида Михельсона.

Акционер "НОВАТЭКа" - кипрская SWGI Growth Fund (Cyprus) Limited - выдвинула Александра Наталенко.

Алексей Орел выдвинут советом директоров "НОВАТЭКа", значится в его решениях. При этом он не признан соответствующим критериям независимости.

Критериям независимости признаны соответствующими Гайда, Митрова и Киде.

Кастень, кавалер Национального ордена Почетного легиона Франции, был независимым директором в "НОВАТЭКе", он также является членом совета директоров французской Vinci.

Таким образом, "ВолгаГруп", через которую Тимченко владеет 23,5% "НОВАТЭКа", формально не выдвинула своего кандидата. В "ВолгаГруп" подчеркнули, что бизнесмен не продавал свой пакет.

На собрании акционеров также планируется избрать председателем правления Леонида Михельсона сроком на 5 лет, начиная с 25 мая 2022 года.

Орел с 1999 года трудился в Минприроды и покинул его 28 марта 2022 года в должности заместителя директора департамента госполитики и регулирования в области геологии и недропользования.

По последним раскрытым данным, крупнейшими акционерами "НОВАТЭКа" являются бизнесмены Михельсон (24,76%) и Геннадий Тимченко (23,49%), TotalEnergies (19,4%), "Газпром" (9,99%), за рубежом обращается менее 20% акций.