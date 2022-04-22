Renault продолжает переговоры относительно участия в капитале "АвтоВАЗа"

Москва. 22 апреля. INTERFAX.RU - Renault продолжает переговоры относительно дальнейшего участия в капитале "АвтоВАЗа", сообщил финдиректор французского автоконцерна Тьерри Пьетон в ходе конференции с инвесторами в пятницу.

"Как вы знаете, 23 марта мы анонсировали решение приостановить наш бизнес в России и оценить возможности относительно нашей доли в "АвтоВАЗе". Переговоры продолжаются, и есть прогресс", - сказал Тьерри Пьетон.

Сообщать о подробностях переговоров с "российскими властями" он отказался.

После начала военной операции РФ на Украине Renault заявила о прекращении производства на своем московском заводе и планах пересмотра участия в капитале "АвтоВАЗа". В России на предприятиях Renault работают 45 тыс. человек.

Владельцем 100% российского автопроизводителя до конца 2021 года была нидерландская Alliance Rostec Auto B.V., принадлежащая "Ростеху" (32%) и Renault Group (68%). В конце 2021 года завершился перевод 100% акции "АвтоВАЗа" в российскую юрисдикцию, под эгиду местного ООО "Лада Авто Холдинг", доли в котором у акционеров не изменились - 68% на 32%.