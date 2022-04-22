Власти Кубани заявили, что регион не зависит от импортных саженцев

Москва. 22 апреля. INTERFAX.RU - Краснодарский край, крупнейший регион России в сфере промышленного садоводства, полностью обеспечивает себя саженцами плодовых культур, заявил на агрофоруме в Москве вице-губернатор региона Андрей Коробка.

"Мы не видим проблем с посадочным материалом в отрасли садоводства - саженцев многолетних садов. У нас производство саженцев составляет 230% от общих объемов закладки. Поэтому большую часть мы продаем за пределы Краснодарского края", - сказал он.

По его словам, кубанские питомники полностью обеспечивают регион саженцами винограда.

"Что касается посадочного материала для виноградников: мы три года назад ввели на территории края питомник, который сегодня производит около 4 млн саженцев в год. Сейчас на выходе еще два питомника суммарной мощностью порядка 2 млн саженцев. Полностью себя обеспечиваем посадочным материалом. Кубань должна быть уникальным регионом на винной карте мира, поэтому закладка автохтонных сортов сегодня является приоритетом", - отметил вице-губернатор.

Площади кубанских виноградников превышают 28,3 тысячи га. Они расположены в Темрюкском, Крымском, Ейском районах, а также в Анапе, Геленджике и Новороссийске. Доля края в общероссийском объеме собранного винограда приближается к 40%. По итогам 2021 года валовой сбор агрокультуры из-за летнего циклона с дождями и ветром сократился на 7% к уровню 2020 года - до 180 тысяч тонн.

В крае есть три питомника по выращиванию саженцев, принадлежащие АПФ "Фанагория", ГК "Ариант" и "Таманскому биотехнологическому центру". "Фанагория" сообщала, что планирует построить еще один питомник.

В сфере садоводства края работают свыше 400 предприятий. Ежегодно они производят около 40% общего урожая фруктов и ягод в стране.