"Фанагория" сохранила планы строительства винодельни и туркомплекса на Кубани

Москва. 30 мая. INTERFAX.RU - ОАО "Агропромышленная фирма "Фанагория" (Краснодарский край), одно из крупнейших винодельческих предприятий России, сохраняет планы строительства второй винодельни в Краснодарском крае, ориентированной на выпуск вин премиум-сегмента, сообщил "Интерфаксу" генеральный директор предприятия Петр Романишин.

"Несмотря на сложную макроэкономическую ситуацию, "Фанагория" не отказалась от строительства новой винодельни и туристического комплекса в Краснодарском крае. На прошлой неделе состоялась встреча руководства предприятия с мэром города Анапы Василием Швецом, в рамках которой глава городской администрации пообещал всячески содействовать в реализации проекта", - сказал гендиректор.

Он отметил, что закладка виноградников рядом с будущей винодельней уже была произведена этой весной на площади 18 га.

"Многие сорта винограда станут приятным сюрпризом для ценителей вина. Мощность новой винодельни, рассчитанной на производство премиальных вин, составит 100 тыс. бутылок в год", - сказал Романишин.

Инвестиции в проект и сроки реализации пока не раскрываются.

В феврале представитель компании говорил "Интерфаксу", что "Фанагория" рассматривает возможность строительства новой винодельни и туркомплекса в Краснодарском крае. Они разместятся на Черноморском побережье.

"Фанагория" занимается производством винодельческой продукции, а также выращиванием винограда, саженцев и розничной торговлей. Виноградники компании расположены на Таманском полуострове (Темрюкский район Краснодарского края) и в районе станицы Гостагаевской под Анапой, где "Фанагория" приобрела 75 га сельхозземель. По итогам 2021 года "Фанагория" сократила производство винодельческой продукции почти на 18% по сравнению с предыдущим годом, до 2 млн декалитров, вместе с тем удвоив выпуск премиальных выдержанных вин - до 59,6 тыс. дал.

В текущем году предприятие планирует сохранить объемы выпуска продукции на уровне 2021 года. В ближайшем будущем винодельня ожидает повышения спроса на российскую алкогольную продукцию. "Фанагория" производит тихие и игристые вина, дистилляты, а также бочки и саженцы винограда, и по каждому из этих направлений прогнозируется расширение рынка.

Краснодарский край – крупнейший в РФ регион по выращиванию винограда. Площади виноградников составляют почти 30 тыс. га. Они расположены в Темрюкском, Крымском, Ейском районах, а также в Анапе, Геленджике и Новороссийске. Доля края в общероссийском объеме собранного винограда приближается к 40%.