В РФ будут субсидировать 50% капзатрат на селекционно-семеноводческие центры

Москва. 15 апреля. INTERFAX.RU - Минсельхоз РФ предлагает повысить до 50% размер компенсации капзатрат на создание селекционно-семеноводческих центров и ввести эту меру с 2023 года.

"В связи со сложившейся ситуацией принято решение по увеличению до 50% (размера компенсации капзатрат - ИФ) на селекционно-семеноводческие центры, с 2023 года эта мера должна начать действовать", - сообщила директор департамента экономики и господдержки АПК Минсельхоза Галина Фомина на заседании комитета Совета Федерации по агропродовольственной политике и природопользованию в пятницу.

В настоящее время размер компенсации капзатрат составляет 20%.

Как отметила глава департамента, всего в текущем году на эту меру господдержки министерству потребуется дополнительно 8,3 млрд рублей. Кроме селекционно-семеноводческих центров, эти средства предполагается также направить на компенсацию затрат при строительстве и модернизации объектов молочного скотоводства, овощехранилищ и др.

"Мы предполагаем, что при выделении денег сможем в октябре-ноябре провести конкурсы (на предоставление господдержки - ИФ). В это время, как правило, в основном заканчивается строительство. Это позволит охватить максимальное количество организаций, которые введут в эксплуатацию свои предприятия", - сообщила Фомина.

Глава департамента также напомнила, что в прошлом году на финансирование мероприятий госпрограммы развития сельского хозяйства было направлено 326 млрд рублей, кассовое исполнение составило 99,7%. "На сегодня бюджет 2022 года уже составляет 362 млрд рублей", - сказала она.

Актуальность увеличения господдержки строительства селекционно-семеноводческих центров связана с необходимостью снижения зависимости АПК РФ от импортных семян.