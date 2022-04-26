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Китай поставил цель обойти США по темпам роста ВВП в этом году, несмотря на локдауны

Москва. 26 апреля. INTERFAX.RU - Председатель КНР Си Цзиньпин требует от чиновников позаботиться о том, чтобы темпы повышения ВВП Китая в этом году превзошли экономический рост в США, несмотря на неблагоприятные последствия очередной вспышки COVID-19 в стране. Об этом пишет The Wall Street Journal со ссылкой на осведомленные источники.

По словам источников, в ходе встреч с руководителями экономических и финансовых ведомств, состоявшихся в последние недели, Си говорил о необходимости обеспечить стабильность экономики и ее рост, чтобы показать, что действующая в КНР однопартийная система более эффективна, чем западная либеральная демократия.

В ответ на призывы председателя КНР добиться ускорения роста, китайские ведомства обсуждают планы активизации крупных проектов, особенно в промышленности, технологическом секторе, а также в энергетике и производстве продуктов питания. Также рассматривается возможность стимулирования потребительских расходов за счет распространения талонов на покупку среди людей, отмечают источники.

Экономика США выросла на 5,5% в годовом выражении в четвертом квартале 2021 года, обогнав по темпам подъема Китай (4%). Американский президент Джо Байден обратил внимание на эту ситуацию, заявив, что она отмечена впервые за 20 лет, и это вывело из себя руководителей КНР, пишет WSJ.

Китаю следует действовать более решительно в макроэкономической политике, чтобы застраховать экономику от последствий вспышки COVID-19, поддержать темпы экономического роста во втором квартале выше 5% и обеспечить достижение цели 5,5%-ного роста, поставленной на этот год, заявил член комитета по денежно-кредитной политике Народного банка Китая (НБК, центробанк страны) Ван Имин в ходе экономического форума, прошедшего в Пекине на прошлой неделе.

В первом квартале текущего года ВВП КНР увеличился на 4,8%, однако многие экономисты считают, что эти данные, возможно, переоценивают ситуацию в экономике страны.

Эксперты также скептически оценивают возможность достижения Пекином целевого показателя роста ВВП в 5,5% в текущем году в условиях политики нулевой толерантности к COVID-19, которая уже привела к сокращению потребительских расходов и промышленного производства.

По словам источников, китайские чиновники стремятся привлечь иностранных инвесторов и компании, обеспокоенные усилившимся давлением Пекина на частный сектор, в том числе на наиболее привлекательные технологические компании. Кроме того, власти КНР намерены изменить политику давления на другие сектора, включая строительство недвижимости, чтобы поддержать экономику.

Международный валютный фонд (МВФ) ранее в этом месяце понизил прогноз роста ВВП Китая до 4,4% с ожидавшихся ранее 4,8%, отметив в качестве негативных факторов растущее давление локдаунов на экономику, а также последствия российско-украинского конфликта.

ВВП США, согласно прогнозу МВФ, увеличится на 3,7% в текущем году (предыдущий прогноз - 4%).

Китай США
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