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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 13:55

Байден заявил о скором разговоре с Си Цзиньпином

Москва. 18 июня. INTERFAX.RU - Президент США Джо Байден в субботу заявил, что скоро проведет переговоры с председателем КНР Си Цзиньпином, сообщает пресс-пул Белого дома.

"Байден будет скоро говорить с Си Цзиньпином", - говорится в сообщении пресс-пула об ответах президента на вопросы журналистов.

Также Байден сказал, что американская администрация размышляет над возможным изменением тарифов США на импорт из Китая.

Ранее на этой неделе Bloomberg сообщало со ссылкой на источники, что власти США работают над организацией возможного телефонного разговора Байдена и Си Цзиньпина этим летом.

Источники не уточняли, какие темы могут обсуждать лидеры двух стран. Однако ранее в администрации Байдена отмечали необходимость установить рамки в двусторонних отношениях, которые не позволят перерасти разногласиям Вашингтона и Пекина в кризис.

США Джо Байден Китай Си Цзиньпин
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