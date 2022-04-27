Автоконцерны обязали сохранить 90% штата для получения компенсаций за утильсбор

Фото: Виталий Невар/ТАСС

Москва. 27 апреля. INTERFAX.RU - Минпромторг потребовал от работающих в России автоконцернов сохранить 90% штата сотрудников от уровня 2021 года, чтобы они смогли продолжать получать компенсации уплачиваемого утильсбора, пишет "Коммерсант" со ссылкой на источники на авторынке.

По их сведениям, требование гарантировать сохранение такой доли персонала было выдвинуто в ультимативном порядке.

"Речь идет о подписании дополнительных соглашений к субсидиям №30-32, по средствам которых компенсируется уплаченный в бюджет утильсбор. В них автозаводы должны гарантировать, что среднесписочная численность сотрудников в 2022 году не упадет ниже уровня 90% от 2021 года", - пишет издание со ссылкой на источник, отмечая, что в случае невыполнения указанных требований автоконцерны не получат возмещение уплаченного утильсбора за I квартал 2022 г.

Один из источников издания говорит, что требование Минпромторга касалось только иностранных игроков. По словам источников среди чиновников, допсоглашения подписывали не только иностранцы, но и традиционно отечественные игроки.

По данным газеты, лишь несколько автозаводов в России пока не подписали соответствующие допсоглашения.

В Минпромторге и Минфине, от которого, по данным одного из источников "Коммерсанта", могут исходить требования к автоконцернам, ситуацию не прокомментировали.

Претендовать на компенсации утильсбора можно со следующего за отчетным периодом месяца. В этом году, по данным источников газеты, после начала специальной операции на Украине средства больше не перечислялись иностранным игрокам, и компенсация за I квартал ожидается только в мае.

Утильсбор выполняет роль барьера от импорта, но платится за все импортированные и произведенные в России автомобили. В 2021 году в бюджет собрали 513,8 млрд рублей с помощью утильсбора, из которых только 130,4 млрд рублей реально представляют собой доходы бюджета, так как были собраны от импорта.

Сергей Удалов из "Автостата" отмечает, что при нынешних возможностях производства 90% сотрудников сохранить просто невозможно: "Это явно административная, а не экономически обоснованная мера. У заводов просто нет возможности производить, и раньше конца лета в нормальном режиме выпуск не восстановится".