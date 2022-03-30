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Минпромторг предложил выделить 55 млрд руб. автопрому и производителям спецтехники

Москва. 30 марта. INTERFAX.RU - Минпромторг РФ предложил включить во второй пакет плана поддержки российской экономики в условиях санкций предложения о выделении 55,3 млрд рублей на поддержку российских автопроизводителей, производителей спецтехники и стимулирование локального выпуска автокомпонентов. Об этом сообщил "Интерфаксу" источник, знакомый с предложениями министерства по состоянию на 24 марта.

Министерство, в частности, предлагает в 2022 г. выделить из федерального бюджета 18,4 млрд руб. на субсидирование процентных ставок по привлеченным кредитам в сфере автомобильной промышленности.

Еще 30 млрд руб. в текущем году предлагается направить на реализацию программы производства универсальных автомобильных компонентов. Минпромторг, по данным источника, указывает, что перераспределение средств в данном объеме на эти цели в 2022 г. поддержано "за счет средств по утилизационному сбору".

Во второй пакет господдержки российских предприятий в условиях санкций Минпромторг также предложил включить меры стимулирования производителей спецтехники. В частности, субсидирование процентных ставок по старым кредитам в сфере производства сельскохозяйственной, дорожно-строительной техники и пищевого оборудования (2 млрд руб. на 2022 г.) и субсидирование процентных ставок по новым оборотным кредитам производителей таких машин (4,9 млрд руб. на 2022 г.).

"Интерфакс" направил запрос в Минпромторг РФ.

Глава Минпромторга Денис Мантуров 22 марта говорил журналистам, что министерство формирует общую позицию с автомобильной отраслью, чтобы учитывать ее пожелания в очередных готовящихся пакетах господдержки.

Основной первоочередной мерой поддержки автопрома в условиях санкций стал утвержденный в начале марта перенос на декабрь уплаты российскими автопроизводителями утильсбора за I-III кварталы 2022 г. Предприятиям отрасли, оказавшимся под санкциями, дали возможность уплатить сбор и за IV квартал 2021 г. также в конце 2022 г.

Мантуров ранее отмечал, что на автопроизводителей распространяется одобренный правительством в марте механизм привлечения системообразующими предприятиями льготных кредитов под 11% на пополнение оборотного капитала. Как заявлял ранее премьер Михаил Мишустин, в рамках данного механизма компания сможет получить на год до 10 млрд руб. группа компаний - до 30 млрд руб.

Тогда же, в марте, Мантуров говорил журналистам, что автопром РФ поддерживается госзакупками школьных автобусов и машин "скорой помощи", которые были масштабированы для помощи отрасли в рамках преодоления последствий коронавирусного кризиса.

"Такая работа велась в 2020-2021 гг. относительно сдвижки влево тех заказов, которые были в планах у государственных заказчиков. Такая работа была проведена. Это мы должны теперь пересмотреть, потому что мы и так сдвинули влево те объемы, которые стояли на 2023-2024 гг., на текущий год. Теперь скорее речь будет идти о формировании целевого заказа уже на 2023 г., потому что 2022 г., по нашим подсчетам, сверстан у российских производителей", - отмечал министр.

Он добавлял, что возобновление субсидирования скидок в рамках востребованных в РФ в прошлые годы госпрограмм льготного автокредитования и лизинга имеет смысл лишь при возобновлении ритмичного выпуска автомобилей. "Что касается льготного кредитования и лизинга, наверное, на сегодняшний день, пока до конца не выстроится вся цепочка логистики и ритмично не начнется производство автомобилей, смысла запускать эту программу на сегодняшний день нет", - отмечал глава Минпромторга.

Минпромторг РФ
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