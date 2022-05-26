Машиностроители предложили ввести утильсбор на новую технику из Китая и Турции

Москва. 26 мая. INTERFAX.RU - Челябинские промышленники призвали ввести утилизационый сбор на поставки новой техники из Китая и Турции, сообщил вице-президент Союза промышленников и предпринимателей Челябинской области, собственник ООО ПФК "Политранс" Семен Мительман. Он заявил об этом на форуме по вопросам импортозамещения.

"Сегодня готовая продукция из Турции и Китая стоит дешевле металлолома. На рынок мощным потоком двинулась готовая продукция из Китая и Турции, которая на 35-40% дешевле нашей продукции. Это гибель отрасли. И если сегодня введен утилизационный сбор только на б/у технику, который нам помог в предыдущие 2 года, то (теперь - ИФ) надо срочно вводить утилизационный сбор или пошлины увеличенные на готовую технику. Иначе огромная отрасль машиностроительная погибнет", - сказал он.

В свою очередь, депутат Госдумы Валерий Гартунг также отметил, что российский рынок нуждается в защите от "необоснованного демпинга", прежде всего со стороны Китая.

"При курсе доллара в 60 рублей никаких возможностей конкурировать с Китаем нет. Потому что их продукция со всем затратами стоит ниже, чем металл, из которого изготовлена (аналогичная) российская продукция", - сказал Гартунг.

"Но если мы начнем либерализацию внешнеторговой деятельности, у нас и курс немножко подвинется. Я считаю, что он должен быть в районе стоимости на 24 февраля, в районе 75-80 рублей", - добавил депутат.

Он также отметил необходимость снижения стоимости заемных средств для предприятий в пределах 4,5%.

"В нынешних ограничениях, которые наложены на экспортно-импортные операции движения капитала, мы смело можем снижать ставку до 4-4,5% процентов. Я буду на этом настаивать. Готов в цифрами в руках доказывать Центральному банку", - сказал Гартунг.