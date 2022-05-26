Поиск
ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 15:17

Машиностроители предложили ввести утильсбор на новую технику из Китая и Турции

Москва. 26 мая. INTERFAX.RU - Челябинские промышленники призвали ввести утилизационый сбор на поставки новой техники из Китая и Турции, сообщил вице-президент Союза промышленников и предпринимателей Челябинской области, собственник ООО ПФК "Политранс" Семен Мительман. Он заявил об этом на форуме по вопросам импортозамещения.

"Сегодня готовая продукция из Турции и Китая стоит дешевле металлолома. На рынок мощным потоком двинулась готовая продукция из Китая и Турции, которая на 35-40% дешевле нашей продукции. Это гибель отрасли. И если сегодня введен утилизационный сбор только на б/у технику, который нам помог в предыдущие 2 года, то (теперь - ИФ) надо срочно вводить утилизационный сбор или пошлины увеличенные на готовую технику. Иначе огромная отрасль машиностроительная погибнет", - сказал он.

В свою очередь, депутат Госдумы Валерий Гартунг также отметил, что российский рынок нуждается в защите от "необоснованного демпинга", прежде всего со стороны Китая.

"При курсе доллара в 60 рублей никаких возможностей конкурировать с Китаем нет. Потому что их продукция со всем затратами стоит ниже, чем металл, из которого изготовлена (аналогичная) российская продукция", - сказал Гартунг.

"Но если мы начнем либерализацию внешнеторговой деятельности, у нас и курс немножко подвинется. Я считаю, что он должен быть в районе стоимости на 24 февраля, в районе 75-80 рублей", - добавил депутат.

Он также отметил необходимость снижения стоимости заемных средств для предприятий в пределах 4,5%.

"В нынешних ограничениях, которые наложены на экспортно-импортные операции движения капитала, мы смело можем снижать ставку до 4-4,5% процентов. Я буду на этом настаивать. Готов в цифрами в руках доказывать Центральному банку", - сказал Гартунг.

Челябинская область Китай турция политранс Семен Мительман Валерий Гартунг
Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости по теме

Новости

Силуанов заверил, что РФ найдет способ рассчитаться со всеми держателями евробондов

Силуанов заверил, что РФ найдет способ рассчитаться со всеми держателями евробондов

Порог подконтрольных банковских операций в РФ могут повысить до 1 млн руб.

Порог подконтрольных банковских операций в РФ могут повысить до 1 млн руб.

"АвтоВАЗ" продлил простой ещё на неделю

"АвтоВАЗ" продлил простой ещё на неделю

В "Единой России" предложили создать особую экономическую зону в Донбассе

В "Единой России" предложили создать особую экономическую зону в Донбассе

Банк России снизил ключевую ставку до 11% годовых

Банк России снизил ключевую ставку до 11% годовых
 
window.yaContextCb.push( function () { Ya.adfoxCode.createAdaptive({ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'csljp', p2: 'hjrx', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }); setTimeout(function() { if (document.querySelector('[id="adfox_151179074300466320"] [id^="adfox_"]')) { // console.log("вложенные баннеры"); document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; } }, 1000); });