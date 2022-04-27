Квартальная чистая прибыль Х5 по МСФО упала на 45,2%, до 5,02 млрд рублей

Москва. 27 апреля. INTERFAX.RU - В I квартале 2022 года чистая прибыль по МСФО X5 Retail Group сократилась на 45,2% в годовом исчислении, до 5,022 млрд рублей.

EBITDA выросла на 19,6%, до 41,909 млрд рублей, рентабельность EBITDA составила 6,9%, как и годом ранее. Эти показатели оказались на уровне консенсус-прогноза "Интерфакса" (41,96 млрд рублей и 7% соответственно).

Скорректированная EBITDA (без учета расходов, связанных с программой долгосрочного премирования менеджмента, выплат на основе акций и прочих разовых вознаграждений, эффекта от трансформации "Карусели") увеличилась на 19,9%, до 42,532 млрд рублей. Рентабельность этого показателя составила 7%, как и год назад.

Валовая прибыль Х5 в I квартале выросла на 16,3%, до 148,472 млрд рублей. Валовая маржа снизилась до 24,6% с 25,2% годом ранее.

Выручка ритейлера выросла на 19,1%, до 604,23 млрд рублей.

Рост выручки был обеспечен положительной динамикой LfL-продаж (+11,7%), расширением торговых площадей (+7,4%) и ростом цифрового бизнеса Х5 (+79,9%), отметила компания.

Комментариев о динамике валовой маржи Х5 не дала. Аналитики прогнозировали снижение этого показателя на фоне приостановки финансирования промо-акций поставщиками и регуляторного давления.

Коммерческие, общие и административные расходы Х5 (без учета расходов на амортизацию, обесценение, LTI, выплат на основе акций и эффекта трансформации "Карусели") в I квартале выросли на 14,8%, до 111,559 млрд рублей, а как процент от выручки - снизились до 18,5% с 19,2%. В частности, расходы на персонал без учета LTI (376 млн рублей против 422 млн рублей годом ранее) сократились до 8,2% от выручки с 8,5%. Расходы на аренду снизились до 4,7% с 5%.

Давление на чистую прибыль Х5 оказал рост финансовых расходов и убытков от курсовых разниц, как и прогнозировали аналитики. Чистые финансовые расходы ритейлера в I квартале выросли на 51,1%, до 5,81 млрд рублей. Убыток от курсовых разниц увеличился в 23 раза, до 2,307 млрд рублей с 101 млн рублей годом ранее.

Операционный денежный поток до изменения оборотного капитала вырос на 23,7%, до 43,306 млрд рублей. Операционный денежный поток после изменения сократился на 58,1%, до 10,234 млрд рублей. Денежные средства, использованные в инвестиционной деятельности, выросли на 18,3%, до 22,124 млрд рублей.

Общий долг Х5 вырос на 13,3% по сравнению с показателем на конец декабря и на 34,4% по сравнению с показателем на конец марта 2021 года, до 333,408 млрд рублей. Чистый долг увеличился соответственно на 4,4% и на 18,8%, до 280,196 млрд рублей на конец марта 2022 года. Соотношение чистого долга к EBITDA составило 1,67x против 1,67x на конец декабря и 1,6х на конец марта 2021 года.

По состоянию на 31 марта 2022 года невыбранный объем лимитов по кредитным линиям, открытым на компанию крупнейшими российскими и международными банками, составил 435,06 млрд рублей.

Х5 - крупнейший в России ритейлер по объему выручки. На конец марта сеть группы объединяла 19 479 магазинов, включая 18,32 тысячи магазинов "у дома" "Пятерочка", 983 супермаркета "Перекресток", 89 дискаунтеров "Чижик" и 28 гипермаркетов "Карусель".