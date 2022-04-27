Заявка на прокачку газа через Украину в среду снизилась до 48,7 млн куб. м

Москва. 27 апреля. INTERFAX.RU - Заявка на прокачку российского газа в Европу через территорию Украины в среду снизилась из-за отсутствия в планах поставки в Польшу. Варшава отказалась оплачивать российский газ в рублях, и поставки в страну прекращаются. Газ в Польшу поставляется не только через Белоруссию, но через Украину - через пункт приема-сдачи "Дроздовичи".

"Газпром" осуществляет подачу российского газа для транзита через территорию Украины в штатном режиме, в соответствии с подтвержденными заявками европейских потребителей - 48,7 млн куб. м на 27 апреля", - сообщил журналистам официальный представитель компании Сергей Куприянов.

Данные "Оператора ГТС Украины" также показывают, что номинация на прокачку газа РФ в регион на 27 апреля составляет 49,8 млн куб. м, заявка на 26 апреля была 55,9 млн куб. м.

Газопровод "Ямал-Европа" между Германией и Польшей продолжает работу в реверсном режиме. Однако в среду поток газа из ФРГ в Польшу вырос в шесть раз - до 1,2 млн куб. м в час, свидетельствуют данные газотранспортного оператора Gascade. Если пересчитать этот объем на год (10 млрд куб. м), то это как раз соответствует объему годового контракта с Россией.

Польская газовая госкомпания PGNiG ранее отказалась оплачивать поставки российского газа в соответствии с новым порядком - с обязательной конвертацией в рубли. Решение Польши вызвало рост цен на газ в Европе. Отказываясь от поставок с Востока, такие игроки будут взвинчивать цену на спотовом рынке Европы. Таким образом, вырастет цена газа для всех покупателей.

Об отказе платить "Газпрому" за газ в рублях заявила и Болгария, и поставки туда также прекращаются. Республика получает газ по газопроводу "Турецкий поток" через Черное море и Турцию.

Ситуация с возобновляемыми источниками

Ситуация с производством электроэнергии за счет возобновляемых источников в Европе с каждым днем все хуже. На прошлой неделе (с 18 по 24 апреля) ветряки обеспечили в среднем 17% выработки электроэнергии по ЕС, в понедельник этот показатель упал до 9,5%, а во вторник - до 8,4%, свидетельствуют данные ассоциации WindEurope. Как минимум до конца следующей неделе в Европе ожидается маловетреная или штилевая погода, что не дает шансов на исправление ситуации.

Европа открыла сезон закачки газа в подземные хранилища. На данный момент резервы составляют 31,78%, рост за последние сутки - 0,25 процентных пункта. Текущий уровень запасов в ПХГ Европы отстает от среднего за пять лет на 6,2 процентных пункта. В апреле закачка сдерживается высокими ценами на импортный газ.

Новый порядок оплаты газа

Как сообщалось, президент РФ 31 марта подписал указ № 172 "О специальном порядке исполнения иностранными покупателями обязательств перед российскими поставщиками природного газа". В соответствии с документом, оплата российского трубопроводного газа, поставляемого после 1 апреля 2022 года определенным в указе зарубежным контрагентам, должна осуществляться исключительно в рублях.

Для этого в уполномоченном финансовом институте - Газпромбанке - для иностранных покупателей открываются специальные рублевые и валютные счета типа "К". В отношении этих счетов не допускается приостановление операций, арест или списание средств в рамках исполнения обязательств иностранного покупателя, не связанных с оплатой по контракту на поставку природного газа. Иностранный покупатель платит за газ в валюте контракта, ГПБ продает ее на "Московской бирже" и переводит рубли "Газпрому". Именно в этот момент обязательство по оплате природного ресурса считается исполненным.

Если это условие не будет исполнено - поставки прекращаются. Запрещается дальнейшая поставка газа, в случае если срок оплаты поставленного по контракту газа наступил, а иностранным покупателем оплата не произведена либо произведена в иностранной валюте, не в полном объеме, или не на счет в уполномоченном банке.