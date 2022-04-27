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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 10:57

Цена газа в Европе подскочила на четверть - выше $1300/тыс. куб. м

Москва. 27 апреля. INTERFAX.RU - Спотовая цена газа в Европе при открытии торгов в среду подскочила на четверть - выше $1300/тыс. куб. м после отказа Болгарии и Польши платить "Газпрому" в рублях, что вызвало автоматическую приостановку поставок.

Отказываясь от поставок с Востока, такие игроки будут взвинчивать цену на спотовом рынке Европы. Таким образом, вырастет цена газа для всех покупателей.

Торги ближайшим (майским) фьючерсом на TTF на бирже ICE Futures открылись на отметке $1375 за тысячу кубометров после закрытия во вторник на уровне $1089. В настоящее время цены колеблются на уровне $1330.

Как сообщалось, утром в среду "Газпром" полностью приостановил поставки газа компаниям "Булгаргаз" (Болгария) и PGNiG (Польша) в связи с неоплатой в рублях. На конец 26 апреля "Газпром экспорт" не получил платежи за поставки газа в апреле от этих компаний в рублях, в соответствии с указом президента РФ № 172 от 31.03.2022 г. Платежи за газ, поставляемый с 1 апреля, должны осуществляться в рублях с использованием новых реквизитов, о чем контрагенты были своевременно проинформированы.

Европа Болгария Польша Газпром
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