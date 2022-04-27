Поиск
ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 16:59

AliExpress массово отменяет заказы украинцев

Москва. 27 апреля. INTERFAX.RU - Глобальная торговая площадка AliExpress (Китай) начала присылать украинским заказчикам уведомления об отмене заказов, сообщает ряд онлайн-сообществ украинских мастеров.

В РоссииРоспотребнадзор зафиксировал рост жалоб на нарушения в сфере интернет-торговлиЧитать подробнее

В сообщениях площадки указывается, что заказы закрыты, причины такого решения не объясняются.

Вопрос о возврате оплаты за заказы стоит в статусе "на рассмотрении".

Официальные комментарии AliExpress по ситуации на данный момент отсутствуют.

AliExpress Украина
Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости по теме

Новости

Недельная инфляция в России ускорилась до 0,25%, цены на сахар снизились

"Акрон" проведет делистинг расписок с Лондонской фондовой биржи после 24 мая

РСПП предложил сделать НРД платежным агентом по евробондам заемщиков из РФ

Минфин готовит новое бюджетное правило

Суд взыскал с КТК 5,3 млрд руб. за разлив нефти под Новороссийском

В Кремле заявили, что прекращение поставок газа Польше и Болгарии не является шантажом

Ушедшим из России концернам "настоятельно предложат" передать активы

Ушедшим из России концернам "настоятельно предложат" передать активы

Десять европейских импортеров газа уже открыли спецсчета в ГПБ для оплаты в рублях

 
window.yaContextCb.push( function () { Ya.adfoxCode.createAdaptive({ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'csljp', p2: 'hjrx', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }); setTimeout(function() { if (document.querySelector('[id="adfox_151179074300466320"] [id^="adfox_"]')) { // console.log("вложенные баннеры"); document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; } }, 1000); });