AliExpres разрешит европейским клиентам платить за товары после получения

Опция "Pay After Delivery" позволит покупателям разбивать оплату товара на несколько платежей

Москва. 16 января. INTERFAX.RU - Китайский интернет-гигант Alibaba Group Holding Ltd. вводит для клиентов сервиса AliExpress в Европе возможность оплачивать покупки после получения товара, стремясь простимулировать рост продаж, пишет The Wall Street Journal.

Американская финтех-компания Splitit Payments Ltd. сообщила в понедельник, что вместе с сервисом Alipay, принадлежащим Ant Group Co., будет обеспечивать возможность отсрочки оплаты для пользователей AliExpress.

Опция "Pay After Delivery" позволит покупателям разбивать оплату товара на несколько платежей, которые будут списываться с привязанной к аккаунту кредитной карты, отмечают в Splitit.

В первую очень услуга начнет действовать в Германии, Испании и Франции, а позднее будет внедряться и на других рынках.

Сервис AliExpress, работающий более чем в 200 странах, является платформой для продажи широкого круга потребительских товаров, включая игрушки, одежду и электронику. Большинство продавцов на платформе работают из Китая, и международная доставка обычно занимает достаточно долгое время.

Представитель AliExpress сообщил WSJ, что в крупные европейские города, такие как Париж и Мадрид, товары обычно доходят за десять дней. В среднем по Европе доставка товаров с AliExpress занимает 15-20 дней.