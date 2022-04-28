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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 12:39

"Газпром" обвинил Польшу в получении российского газа через ФРГ

"Газпром" обвинил Польшу в получении российского газа через ФРГ
Фото: Виталий Невар/ТАСС

Москва. 28 апреля. INTERFAX.RU - "Газпром" оспаривает заявления польских политиков о том, что страна не нуждается в российском газе, заявил журналистам официальный представитель концерна Сергей Куприянов.

"На этой неделе Польша отказалась оплачивать поставки газа из России по новому порядку, в рублях. Торжественно было объявлено, что российский газ больше не нужен и покупать его не будут. Но на самом деле это не так", - заявил Куприянов.

"После приостановки прямых поставок Польша покупает российский газ. Но теперь в Германии, откуда он реверсом поступает в Польшу по газопроводу "Ямал-Европа". Объем реверса - около 30 млн куб. м в сутки - почти точно соответствует заявкам по контракту с "Газпром экспортом" в предыдущие дни", - доказывает представитель "Газпрома".

Накануне, 27 апреля, "Газпром" полностью приостановил поставки газа компаниям из Польши и Болгарии в связи с неоплатой в рублях.

Газпром Польша Сергей Куприянов
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