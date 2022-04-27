США ожидали приостановки поставок российского газа в Европу

Брифинг пресс-секретаря Белого дома Джен Псаки в Вашингтоне Фото: AP/TAСС

Москва. 27 апреля. INTERFAX.RU - Приостановка РФ экспорта газа в некоторые страны Европы стала ожидаемым развитием событий, заявила в среду представитель Белого дома Джен Псаки.

"Мы предсказывали, что Россия, к сожалению, может предпринять (...) такой шаг", - сказала она на брифинге.

Она отметила, что США поддерживают контакты со странами Европы, включая Польшу и Болгарию, по ситуации с поставками энергоресурсов и ведут работу с европейскими партнерами для снижения их зависимости от российского газа.

Утром в среду "Газпром" полностью приостановил поставки газа компаниям "Булгаргаз" (Болгария) и PGNiG (Польша) в связи с неоплатой топлива рублями. Платежи за газ, поставляемый с 1 апреля, должны осуществляться в рублях с использованием новых реквизитов, о чем контрагенты были проинформированы.