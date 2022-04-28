MasterCard в I квартале увеличила чистую прибыль на 44%

Москва. 28 апреля. INTERFAX.RU - Американская MasterCard Inc., одна из крупнейших платежных систем в мире, в первом квартале увеличила чистую прибыль на 44%.

Как сообщается в пресс-релизе компании, ее чистая прибыль в январе-марте составила $2,6 млрд, или $2,68 в расчете на акцию, по сравнению с $1,8 млрд, или $1,83 на акцию, полученными за аналогичный период прошлого года.

Прибыль без учета разовых факторов составила $2,76 на акцию, тогда как аналитики, опрошенные FactSet, в среднем прогнозировали показатель на уровне $2,18.

Выручка выросла на 24%, до $5,2 млрд с $4,2 млрд годом ранее. Без учета изменения курсов обмена валют показатель поднялся на 28%.

Консенсус-прогноз аналитиков предусматривал выручку на уровне $4,91 млрд.

Общий объем платежей с использованием карт MasterCard по всему миру вырос в минувшем квартале в местных валютах на 17% - до $1,9 трлн, сообщается в отчетности. Объем трансграничных сделок подскочил на 53%.

Операционные расходы компании составили $2,2 млрд, повысившись на 13% относительно первого квартала 2021 года.

Котировки акций MasterCard в ходе предварительных торгов в четверг растут на 1,9%. С начала текущего года капитализация компании выросла на 0,6%, до $336,4 млрд.