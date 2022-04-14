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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 22:07

Платежи российских банков в пользу Visa и MasterCard могут быть пересмотрены

Москва. 14 апреля. INTERFAX.RU - Платежи российских банков в пользу Visa и MasterCard могут быть пересмотрены, заявила первый зампред ЦБ РФ Ольга Скоробогатова.

"Пока ещё эти платежи банками не были сделаны. Вот эти платежи, кстати, мы можем пересмотреть, у нас есть время. И если не трогать интерчейнджи, то вот эти условия мы можем в спокойном режиме пересмотреть", - сказала Скоробогатова в ходе заседания рабочей группы в Госдуме, где рассматривался годовой отчёт регулятора.

При этом размер самих интерчейнджей ЦБ менять не планирует, так как это может нанести угрозу банковскому бизнесу и привести к сбоям.

"Интерчейндж - это очень сложная тема, вы знаете, что в цепочке участвуют банк-эквайер, банк-эмитент, иногда участвуют ещё банки-посредники. Если сейчас эту модель или схему поменять, то на самом деле у банков могут возникнуть большие проблемы. Когда мы обсуждали с банками, мы сразу, кстати, собрали такое рабочее совещание, поговорили с банками, и банки нам сказали то же самое. Что в этой ситуации, коллеги, обеспечьте нам бесперебойность, но никакие модели тарификации внутри не трогайте, иначе у нас перекосит весь наш бизнес, а что ещё хуже, произойдут какие-то сбои, чего мы просто не могли допустить. Поэтому мы пока оставили внутреннюю обработку по тем тарифам, которые были внутри", - сказала первый зампред ЦБ.

В ночь на 6 марта международные платежные системы Visa и MasterCard одновременно объявили о прекращении работы на российском рынке из-за специальной военной операции РФ на Украине. Позднее о приостановке работы в России заявила японская платежная компания JCB. Карты этих платежных систем, выпущенные российскими банками, не принимаются к оплате за рубежом и в иностранных интернет-магазинах. В России прекратили работу карты, выпущенные иностранными банками.

Карты этих платежных систем всех российских банков продолжают работать внутри страны как обычно, так как операции по ним с 2015 года обрабатывает Национальная система платежных карт.

ЦБ РФ Visa MasterCard
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