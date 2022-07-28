Скорректированная прибыль и выручка MasterCard во II квартале опередили прогнозы

Москва. 28 июля. INTERFAX.RU - Американская MasterCard Inc., одна из крупнейших платежных систем в мире, во втором квартале 2022 года увеличила чистую и скорректированную прибыль, а также выручку, причем скорректированная прибыль и выручка оказались лучше прогнозов рынка.

Чистая прибыль компании в апреле-июне составила $2,28 млрд, или $2,34 в расчете на акцию, по сравнению с $2,07 млрд, или $2,08 на акцию, полученными за аналогичный период прошлого года.

Прибыль без учета разовых факторов выросла до $2,56 на акцию с $1,95.

Выручка выросла на 21%, до $5,5 млрд против $4,53 млрд годом ранее.

Аналитики, опрошенные FactSet, в среднем оценивали скорректированную прибыль на уровне $2,36 на акцию при выручке в $5,27 млрд.

Общий объем платежей с использованием карт MasterCard по всему миру вырос в минувшем квартале в местных валютах на 14% - до $2,1 трлн, сообщается в отчетности. Объем трансграничных сделок увеличился на 58%.

С начала 2022 года капитализация MasterCard снизилась на 4,5%, до $331,9 млрд.