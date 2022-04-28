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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 12:39

БКХ "Коломенский" претендует на покупку российской "дочки" Fazer

Москва. 28 апреля. INTERFAX.RU - Федеральная антимонопольная служба (ФАС) согласовала ходатайство БКХ "Коломенский" о приобретении 100% уставного капитала ООО "Хлебный Дом".

По мнению службы, заключение сделки не приведет к ограничению конкуренции на российском рынке хлебобулочных изделий, говорится в сообщении ФАС.

ООО "Хлебный дом" (бывшее ООО "Фацер") - актив финского производителя Fazer, который в начале марта объявил о прекращении операционной деятельности в России из-за ситуации на Украине.

ООО "Фацер" было переименовано в "Хлебный дом" ранее в апреле.

Fazer Хлебный дом ФАС
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