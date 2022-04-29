Dow Jones и S&P 500 завершили торги в четверг максимальным ростом за семь недель

Москва. 29 апреля. INTERFAX.RU - Американские фондовые индексы выросли в четверг благодаря сильной корпоративной отчетности, несмотря на данные о неожиданном снижении ВВП США в первом квартале.

Dow Jones Industrial Average и S&P 500 завершили торги максимальным подъемом с 9 марта, Nasdaq Composite - с 16 марта.

Как сообщило министерство торговли США, экономика страны в январе-марте сократилась на 1,4% в пересчете на годовые темпы. Консенсус-прогноз экспертов, опрошенных Trading Economics, предусматривал рост ВВП на 1,1% после его скачка на 6,9% в четвертом квартале.

Снижение американского ВВП отмечено впервые с середины 2020 года и обусловлено преимущественно увеличением дефицита торгового баланса США и сокращением государственных расходов. При этом потребительские расходы и капиталовложения бизнеса продолжили уверенно расти, что говорит об устойчивости восстановления экономики, отмечает Market Watch.

"Сезон корпоративной отчетности идет полным ходом, и показатели компаний являются действительно сильными, - отмечает основатель Miramar Capital Макс Вассерман. - Все проблемы на стороне макроэкономики".

Среди факторов, сдерживающих экономический рост, Вассерман называет проблемы в цепочках поставок, высокую инфляцию, неопределенность в отношении последствий политики ФРС для экономики и российско-украинский конфликт.

Согласно отчету министерства труда США, также обнародованному в четверг, число новых заявок на пособие по безработице в стране на прошлой неделе снизилось на 5 тыс. - до 180 тыс. Согласно уточненным данным, неделей ранее число обращений составило 185 тыс., а не 184 тыс., как сообщалось ранее. Аналитики в среднем ожидали сокращения числа заявок до 180 тыс.

Котировки акций технологических компаний выросли в четверг вслед за бумагами Meta Platforms (признана в РФ экстремистской организацией и запрещена), стоимость которых взлетела на 17,6%.

Выручка Meta в первом квартале оказалась слабее прогноза рынка, однако рост числа пользователей превзошел ожидания. Число ежедневно активных пользователей (DAU) повысилось до 1,96 млрд с 1,93 млрд, тогда как эксперты прогнозировали рост лишь до 1,95 млрд.

Акции Apple Inc. и Amazon.com Inc. прибавили в цене 4,5% и 4,7% соответственно.

Стоимость бумаг McDonald's Corp. выросла на 2,9%. Крупнейшая в мире сеть ресторанов быстрого обслуживания увеличила выручку в первом квартале 2022 года на 11%, что превзошло ожидания рынка. В минувшем квартале McDonald's зафиксировала расходы в размере $127 млн в результате приостановки работы на рынках России и Украины.

Цены акций Pinterest Inc. и Southwest Airlines Co., отчеты которых за прошедший квартал превзошли прогнозы рынка, подскочили соответственно на 13,7% и 2,1%.

Бумаги Twitter Inc. подорожали на 1,1% по итогам торгов в четверг. Компания, которую приобретает Илон Маск, увеличила чистую прибыль в 7,5 раза по итогам первого квартала 2022 года, но ее выручка не оправдала ожиданий.

Twitter не стала давать годовой и квартальный прогнозы в связи с поглощением, после которого ее ждет процедура делистинга. Ожидается, что сделка будет закрыта до конца текущего года. При этом компания сообщила, что в течение трех лет публиковала завышенные данные о размере своей аудитории и лишь недавно обнаружила это.

Индекс Dow Jones Industrial Average к закрытию рынка в четверг поднялся на 614,46 пункта (1,85%) и составил 33916,39 пункта.

Standard & Poor's 500 увеличился на 103,54 пункта (2,47%) - до 4287,5 пункта.

Nasdaq Composite вырос на 382,59 пункта (3,06%) и составил 12871,53 пункта.