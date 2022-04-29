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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 12:01

Биткойн дорожает на фоне сильных корпоративных отчетностей в США

Москва. 29 апреля. INTERFAX.RU - Цена биткойна повышается на торгах в пятницу благодаря позитивным квартальным результатам крупных американских компаний, сообщает агентство Bloomberg.

Котировка биткойна в ходе сессии поднималась на 3,2%, до $40 366.

"Биткойн вступил в период консолидации, поскольку его курс остается в диапазоне от $37 до $43 тыс. на протяжении большей части 2022 года", - отметил операционный директор криптовалютной биржи Okcoin Джейсон Лу.

Накануне американский фондовый индекс S&P 500 завершил торги максимальным подъемом с 9 марта, а Nasdaq Composite подскочил более чем на 3%.

"Корреляция между биткойном и S&P 500 в последнее время выросла на фоне макроэкономической неопределенности, превысив 0,75% в последний месяц, - отметил Лу. - Поэтому отчетности технологических компаний на этой неделе сыграли свою роль в динамике курса биткойна".

Цена эфира, второй по популярности криптовалюты, увеличивалась на 3,4%, до $3 тыс.

США
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