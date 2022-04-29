Отказ Польши и Болгарии от поставок из РФ подорвал закачку газа в хранилища Европы

Фото: Jan Woitas/picture alliance via Getty Images

Москва. 29 апреля. INTERFAX.RU - Решения Польши и Болгарии отвергнуть оплату российского газа по новой, введенной указом президента РФ, системе и спровоцировать прекращение поставок немедленно осложнило ситуацию с закачкой газа в европейские хранилища.

В газовые сутки 27 апреля, когда поставки российского газа в эти страны были приостановлены, прирост запасов газа в ПХГ ЕС составил лишь 0,19 процентных пункта, что является минимальным значением за последние две недели, свидетельствуют данные ассоциации Gas Infrastructure Europe. Отказавшись от газа "Газпрома", Польша начала получать такой же объем газа с территории Германии, и без того осложнив ситуацию с закачкой газа в ПХГ ФРГ.

Европа вводит жесткое регулирование использования ПХГ на территории блока - к началу отбора в этом году они должны быть заполнены не менее чем на 80%. В "Газпроме" отмечают, что "восполнение запасов газа в европейских хранилищах - очень серьезный вызов". "Учитывая, в том числе, суточные лимиты объемов закачки, которые ограничены технологическими возможностями хранилищ. Кроме того, общий объем доступного на европейском рынке газа сильно зависит от спроса на растущем азиатском рынке", - уверены российские специалисты.

В пятницу реверсный поток по газопроводу "Ямал-Европа" из ФРГ в Польшу остается на максимальном уровне 1,3 млн куб. м в час (около 31 млн куб. м в сутки), свидетельствуют данные газотранспортного оператора Gascade. Если пересчитать этот объем на год (10 млрд куб. м), то это как раз соответствует объему годового контракта с Россией, отмечают в "Газпроме".

Как свидетельствуют данные "Оператора ГТС Украины", номинация на прокачку газа РФ в регион на 29 апреля составляет 64,5 млн куб. м, заявка на 28 апреля была 63,3 млн куб. м.

Ситуация с производством электроэнергии за счет возобновляемых источников в Европе на этой неделе заметно ухудшилась. На прошлой неделе (с 18 по 24 апреля) ветряки обеспечили в среднем 17% выработки электроэнергии по ЕС, то за четыре дня новой недели их вклад составляешь лишь 8,7%, свидетельствуют данные ассоциации WindEurope. Как минимум до конца следующей неделе в Европе ожидается маловетреная или штилевая погода, что не дает шансов на исправление ситуации.

Новая схема оплаты российского газа

Как сообщалось, президент РФ 31 марта подписал указ № 172 "О специальном порядке исполнения иностранными покупателями обязательств перед российскими поставщиками природного газа". В соответствии с документом, оплата российского трубопроводного газа, поставляемого после 1 апреля 2022 года определенным в указе зарубежным контрагентам, должна осуществляться исключительно в рублях.

Для этого в уполномоченном финансовом институте - Газпромбанке - для иностранных покупателей открываются специальные рублевые и валютные счета типа "К". В отношении этих счетов не допускается приостановление операций, арест или списание средств в рамках исполнения обязательств иностранного покупателя, не связанных с оплатой по контракту на поставку природного газа. Иностранный покупатель платит за газ в валюте контракта, ГПБ продает ее на "Московской бирже" и переводит рубли "Газпрому". Именно в этот момент обязательство по оплате природного ресурса считается исполненным.

Если это условие не будет исполнено - поставки прекращаются. Запрещается дальнейшая поставка газа, в случае если срок оплаты поставленного по контракту газа наступил, а иностранным покупателем оплата не произведена либо произведена в иностранной валюте, не в полном объеме, или не на счет в уполномоченном банке.