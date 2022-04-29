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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 12:01

"Юнипро" перенесла выплату дивидендов за 2021 год на декабрь

Москва. 29 апреля. INTERFAX.RU - ПАО "Юнипро" перенесло выплату дивидендов за 2021 год в размере 12 млрд рублей, которые акционеры должны были получить этим летом, на декабрь 2022 года, следует из презентации компании.

Отсрочка дивидендных выплат связана с юридическими ограничениями и поддержанием ликвидности, говорится в презентации.

Решение о выплате дивидендов в декабре будет принято в октябре, всего акционеры в 2022 году могут получить 10-20 млрд рублей.

"Юнипро" на данный момент сохраняет параметры дивидендной политики на 2023-2024 годы.

В конце апреля Uniper (основной акционер "Юнипро" с долей 83,73%) сообщал, что не рассчитывает на майские дивиденды от своей российской дочерней компании. Uniper будет оценивать возможность получить прибыль от "Юнипро" в том или ином виде, сообщала компания.

В конце марта финдиректор "Юнипро" Ульф Баккмайер говорил, что компания в текущих условиях жестко сфокусирована на мониторинге денежных потоков и рассматривает различные балансирующие мероприятия, которые может осуществлять по факту или на ожиданиях ухудшения прогнозов. Эти инструменты могут коснуться дивидендов и реализации проектов.

"Получили согласие от акционеров, совета директоров на использование контрмер, если худшие сценарии начнут реализовываться", - говорил Баккмайер.

В середине февраля "Юнипро" подтверждала планы направлять на дивиденды в 2022-2024 годы по 20 млрд рублей в год.

Однако уже в марте основной акционер компании Uniper заявил, что не будет делать никаких новых инвестиций в России и не будет переводить какие-либо средства в "Юнипро" до дальнейшего уведомления.

В I квартале "Юнипро" получила 7,8 млрд рублей чистого убытка по МСФО против прибыли 4,04 млрд рублей годом ранее, следует из отчета компании.

EBITDA выросла на 65,2%, до 11,4 млрд рублей.

Выручка составила 28 млрд рублей (+30,3%).

Ранее в отчете по РСБУ "Юнипро" объясняла получение убытка обесценением активов в сумме 32 млрд рублей, вызванным изменением прогноза макроэкономических показателей на фоне геополитической обстановки.

Прогноз EBITDA на 2022 г. составляет 32-36 млрд рублей.

Восстановление энергопотребления после пандемии COVID-19, а также платежи за мощность третьего энергоблока Березовской ГРЭС после ввода в мае 2021 г. поддержали финансовые результаты компании, говорится в ее презентации.

"Юнипро" продолжает проект модернизации Сургутской ГРЭС-2. При этом капзатраты в I квартале снизились на 42,1%, до 1,1 млрд руб.

ПАО "Юнипро" (до 22 июня 2016 г. - ОАО "Э.ОН Россия") зарегистрировано 4 марта 2005 года в Сургуте. В состав компании входят пять тепловых электростанций: Сургутская ГРЭС-2, Березовская ГРЭС, Шатурская ГРЭС, Смоленская ГРЭС и Яйвинская ГРЭС. Основной акционер компании - Uniper SE с долей в 83,73%.

Uniper Юнипро Ульф Баккмайер Березовская ГРЭС Сургутская ГРЭС-2
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