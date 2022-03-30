"Юнипро" рассматривает различные варианты управления денежными потоками

Москва. 30 марта. INTERFAX.RU - ПАО "Юнипро" в текущих условиях жестко сфокусировано на мониторинге денежных потоков и рассматривает различные балансирующие мероприятия, которые может принимать по факту или на ожиданиях ухудшения прогнозов, сообщил финансовый директор компании Ульф Баккмайер в ходе Саммита финдиректоров-2022.

"Эти инструменты не слишком уникальные. Это вопрос по дивидендам, по реализации проектов", - заявил он.