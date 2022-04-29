Uniper сохраняет планы продать "Юнипро", но пока переговоров нет

Москва. 29 апреля. INTERFAX.RU - Немецкий энергохолдинг Uniper ранее в своем заявлении объяснил, что решение о выходе из российских активов было принято до февраля 2022 года, заявил гендиректор "Юнипро" Максим Широков в ходе телефонной конференции с аналитиками.

Главным триггером для такого решения стала ESG-политика компании, напомнил топ-менеджер.

"План не изменился стратегически, но на данный момент ничего не происходит, никаких переговоров", - сказал Широков.

В марте Uniper сообщал, что в конце прошлого года начал процесс продажи своей российской "дочки" "Юнипро".

"В связи со сложившейся ситуацией этот процесс временно приостановлен и будет возобновлен, как только это станет возможным. Деятельность "Юнипро" продолжается, в том числе программа модернизации электростанций. Однако Uniper не будет делать никаких новых инвестиций в России и не будет переводить какие-либо средства в "Юнипро" до дальнейшего уведомления" - говорилось в заявлении компании.

ПАО "Юнипро" (до 22 июня 2016 года - ОАО "Э.ОН Россия") зарегистрировано 4 марта 2005 года в Сургуте. В состав компании входят пять тепловых электростанций: Сургутская ГРЭС-2, Березовская ГРЭС, Шатурская ГРЭС, Смоленская ГРЭС и Яйвинская ГРЭС. Основной акционер компании - Uniper SE с долей в 83,73%.