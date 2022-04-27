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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 19:49

Turkish Airlines отменила часть рейсов из РФ на курорты Турции на майские праздники

Москва. 27 апреля. INTERFAX.RU - Авиакомпания Turkish Airlines отменила часть дополнительных рейсов из аэропортов РФ на курорты Турции на майские праздники из-за отказа в их согласовании авиационными властями России, сообщил "Интерфаксу" источник в авиационных кругах.

"Все регулярные рейсы подтверждены и выполняются. Что касается дополнительных полетных программ Turkish Airlines, запланированных в Россию, то авиационные власти России согласовали их частично, не в полном объеме. Важно понимать, что это все носит временный характер и затрагивает не всю летнюю программу, а майские праздники", - сказал он.

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Как отметил источник, российским туристам и туркомпаниям следует ожидать корректировок полетных программ на рейсах Turkish Airlines: перенос сроков, перенос дат.

"Какая-то часть дополнительных рейсов согласована. Прежде всего, это региональные рейсы Turkish Airlines. А вот увеличение полетов в Москву пока находится в стадии обсуждения", - уточнил он.

Ранее СМИ со ссылкой на информацию из турагентств сообщили, что все рейсы Turkish Airlines из Москвы в аэропорт Даламан отменены до 15 мая. Полетная программа в курортный регион на Эгейском побережье Турции должна была начаться с 29 апреля.

Turkish Airlines Россия Турция
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